MLB／大谷翔平等4大重砲單季50轟！ 追平大聯盟罕見紀錄

本季大聯盟砲聲隆隆，水手隊羅利（Cal Raleigh）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、道奇隊大谷翔平日前都達陣50轟，今天賈吉（Aaron Judge）也擊出本季第50轟，追平一項大聯盟罕見紀錄。

羅利今天再度開砲，本季第59轟領先全大聯盟。史瓦柏雙響砲，以56轟位居第2。大谷翔平以53轟排第3，賈吉今天敲出雙響砲，以51轟排第4。

這是大聯盟第3次單季有4位50轟俱樂部成員，首次是1998年馬奎爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）和馮恩（Greg Vaughn）。

第2次是2001年的邦茲（Barry Bonds）、索沙、岡薩雷茲（Luis Gonzalez）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

能否打破紀錄要看水手隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），他目前累積47轟，但水手只剩5場比賽，且蘇亞雷斯近14戰只有2轟。光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）只有44轟，加入50轟俱樂部機率也不高。