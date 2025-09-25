快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／史肯斯防禦率1.97收尾寫神紀錄 但依舊「問天」勝投飛了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史肯斯例行賽最後一場登板用6局無失分的演出，將防禦率壓低到1.97，寫下隊史活球年代的第一人紀錄。 法新社
史肯斯例行賽最後一場登板用6局無失分的演出，將防禦率壓低到1.97，寫下隊史活球年代的第一人紀錄。 法新社

與季後賽無緣的海盜隊今天對上紅人隊，火球王牌史肯斯（Paul Skenes）例行賽最後一場登板用6局無失分的演出，將防禦率壓低到1.97，寫下隊史活球年代的第一人紀錄，只不過「問天」屬性依舊，勝投還是飛了。

史肯斯今天開賽就連抓6個出局數，3局下雖然被敲出2支安打，5局下更是開局就被史蒂芬森（Tyler Stephenson）敲出二壘安打，但就是能靠三振功力力保不失。

史肯斯最終投完6局被敲出4支安打，沒有失分，另有7次三振，本季數據就停留在防禦率1.97、投187.2局、216次三振。

身為今年國聯塞揚獎最強力競爭者，史肯斯目前占據防禦率王，也是活球年代以來，第一次有海盜隊先發投手在投滿足夠局數後，以低於2的防禦率結束賽季；也是自2022年韋蘭德（Justin Verlander）防禦率1.75以來，再次有先發投手達成防禦率2.00以下。

史肯斯三振數暫與巨人隊韋伯（Logan Webb）、費城人隊盧扎多（Jesus Luzardo）並列國聯第一，勝投則是最大弱項，以10勝10敗作收，在國聯勝投榜甚至排不進前19名。

今天史肯斯退場時，海盜仍以2：0領先，然而紅人隊在8、9局各得1分追平比數，海盜打到延長賽11局才以4：3拿下勝利。

史肯斯 海盜

延伸閱讀

MLB／巨人確定無緣季後賽 鄧愷威本季不再先發登板

MLB／賈吉生涯4度單季50轟 追平三大傳奇成史上第4人

MLB／道奇牛棚老將今年第3次成傷兵 佐佐木朗希重返大聯盟

MLB／遭道奇記者痛批不該出現在季後賽 史考特：我把自己逼到困境

相關新聞

MLB／賈吉雙響砲生涯第4次50轟！洋基追上藍鳥並列分區第一

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對白襪隊之戰締造雙響砲紀錄，2局下3分砲是本季第50支全壘打，成為致勝一...

MLB／大谷翔平等4大重砲單季50轟！ 追平大聯盟罕見紀錄

本季大聯盟砲聲隆隆，水手隊羅利（Cal Raleigh）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、道奇隊大谷翔平日前都達陣50轟，今天賈吉（Aaron Judge）也擊出本季第50轟，追平一項

MLB／老虎又輸守護者吞8連敗 掉到美聯外卡第3甚至可能淘汰

守護者隊氣勢高漲，今天在主場又以5：1擊敗老虎隊，先發投手畢比（Tanner Bibee）單周兩度屠虎成功，成為守護者衝...

MLB／史肯斯防禦率1.97收尾寫神紀錄 但依舊「問天」勝投飛了

與季後賽無緣的海盜隊今天對上紅人隊，火球王牌史肯斯（Paul Skenes）例行賽最後一場登板用6局無失分的演出，將防禦...

MLB／巨人確定無緣季後賽 鄧愷威本季不再先發登板

舊金山巨人隊昨天輸球後確定無緣季後賽，大聯盟官網今天公布資訊，巨人本季最後3場比賽，先發投手沒有台灣投手鄧愷威。 巨人本季最後一個系列賽是在主場對決洛磯隊，據大聯盟官網資訊顯示，依序會推出麥克唐

MLB／傳簽約金150萬美元！藍鳥錯失佐佐木朗希改簽南韓18歲投手

藍鳥隊今天正式宣布與南韓投手文書俊簽下合約，成為隊史第一位來自南韓的國際自由球員。 現年18歲的文書俊並未在職業聯盟出賽過，但學生時期表現相當亮眼。就讀首爾獎忠高中的他，高中生涯出賽24場，主投

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。