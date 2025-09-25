MLB／史肯斯防禦率1.97收尾寫神紀錄 但依舊「問天」勝投飛了

與季後賽無緣的海盜隊今天對上紅人隊，火球王牌史肯斯（Paul Skenes）例行賽最後一場登板用6局無失分的演出，將防禦率壓低到1.97，寫下隊史活球年代的第一人紀錄，只不過「問天」屬性依舊，勝投還是飛了。

史肯斯今天開賽就連抓6個出局數，3局下雖然被敲出2支安打，5局下更是開局就被史蒂芬森（Tyler Stephenson）敲出二壘安打，但就是能靠三振功力力保不失。

史肯斯最終投完6局被敲出4支安打，沒有失分，另有7次三振，本季數據就停留在防禦率1.97、投187.2局、216次三振。

身為今年國聯塞揚獎最強力競爭者，史肯斯目前占據防禦率王，也是活球年代以來，第一次有海盜隊先發投手在投滿足夠局數後，以低於2的防禦率結束賽季；也是自2022年韋蘭德（Justin Verlander）防禦率1.75以來，再次有先發投手達成防禦率2.00以下。

史肯斯三振數暫與巨人隊韋伯（Logan Webb）、費城人隊盧扎多（Jesus Luzardo）並列國聯第一，勝投則是最大弱項，以10勝10敗作收，在國聯勝投榜甚至排不進前19名。

今天史肯斯退場時，海盜仍以2：0領先，然而紅人隊在8、9局各得1分追平比數，海盜打到延長賽11局才以4：3拿下勝利。