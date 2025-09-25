快訊

MLB／賈吉雙響砲生涯第4次50轟！洋基追上藍鳥並列分區第一

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉單場雙響砲，生涯4次達到單季50轟紀錄，僅是大聯盟史上第4人。 路透
賈吉單場雙響砲，生涯4次達到單季50轟紀錄，僅是大聯盟史上第4人。 路透

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對白襪隊之戰締造雙響砲紀錄，2局下3分砲是本季第50支全壘打，成為致勝一擊，領軍8：1獲勝，生涯4次達到單季50轟紀錄僅是大聯盟史上第4人。

美聯東區爭王關鍵期，洋基拚出4連勝、近8戰7勝，反觀藍鳥隊今天以1：7輸給紅襪隊、吞下2連敗，洋基、藍鳥戰績都是90勝68敗，分區排名並列第1，但藍鳥本季對戰13場8勝5敗，洋基想稱霸必須在勝場數領先。

賈吉2局下面對白襪第2任投手坎農（Jonathan Cannon），逮中96英里伸卡球，轟出中外野方向392英尺3分砲，本季第50支全壘打出爐，幫助洋基3：1超前比數。

洋基打完前7局5：1領先，8局下葛里沙姆（Trent Grisham）從白襪第4任投手布瑟（Cam Booser）的手中轟出兩分砲，賈吉追加陽春砲，本季第51轟出爐，生涯10年累積366轟，超越道奇隊弗里曼（Freddie Freeman），獨居現役球員排名第5。

大聯盟過去只有貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）完成4次單季50轟紀錄，賈吉追上3位前輩的紀錄，他在2016年展開大聯盟生涯，隔年出現52支全壘打，包辦美聯全壘打王和新人王，2022年62轟寫下美聯單季新高，去年又以58轟奪下第3座美聯全壘打王。

賈吉2022年和去年都是美聯打擊雙冠王，也奪下年度MVP，今天追上貝比魯斯（1920、21、27、28年），成為洋基隊史第2位連續兩季出現50支全壘打的球員。

洋基王牌投手弗里德（Max Fried）今天先發7局，只被揮出4支安打、失1分，奪下本季第19勝，確定拿下生涯首座美聯勝投王。

