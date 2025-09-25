MLB／巨人確定無緣季後賽 鄧愷威本季不再先發登板

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威本季確定不再先發。 路透
鄧愷威本季確定不再先發。 路透

舊金山巨人隊昨天輸球後確定無緣季後賽，大聯盟官網今天公布資訊，巨人本季最後3場比賽，先發投手沒有台灣投手鄧愷威

巨人本季最後一個系列賽是在主場對決洛磯隊，據大聯盟官網資訊顯示，依序會推出麥克唐納（Trevor McDonald）、韋蘭德（Justin Verlander）和韋伯（Logan Webb）。

不過鄧愷威目前仍在大聯盟球員名單內，也許會支援牛棚。本季鄧愷威出賽8場，7場先發，另外1場為假先發，投29.2局飆出39K，但也有17次四壞保送、7次觸身球，防禦率6.37，每局被上壘率1.55。

現年24歲的麥克唐納是巨人農場第17名的新秀，去年曾在大聯盟亮相1場。今年則在3A出賽29場，其中24場先發，防禦率5.31。9月17日迎來本季大聯盟初登板，對戰響尾蛇隊主投2局失2分，上一場對道奇隊繳出6局失1分的優質先發。

