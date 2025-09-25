聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／巨人確定無緣季後賽 鄧愷威本季不再先發登板
舊金山巨人隊昨天輸球後確定無緣季後賽，大聯盟官網今天公布資訊，巨人本季最後3場比賽，先發投手沒有台灣投手鄧愷威。
巨人本季最後一個系列賽是在主場對決洛磯隊，據大聯盟官網資訊顯示，依序會推出麥克唐納（Trevor McDonald）、韋蘭德（Justin Verlander）和韋伯（Logan Webb）。
不過鄧愷威目前仍在大聯盟球員名單內，也許會支援牛棚。本季鄧愷威出賽8場，7場先發，另外1場為假先發，投29.2局飆出39K，但也有17次四壞保送、7次觸身球，防禦率6.37，每局被上壘率1.55。
現年24歲的麥克唐納是巨人農場第17名的新秀，去年曾在大聯盟亮相1場。今年則在3A出賽29場，其中24場先發，防禦率5.31。9月17日迎來本季大聯盟初登板，對戰響尾蛇隊主投2局失2分，上一場對道奇隊繳出6局失1分的優質先發。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言