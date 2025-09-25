MLB／道奇牛棚老將今年第3次成傷兵 佐佐木朗希重返大聯盟
道奇隊今天進行球員異動，將38歲牛棚投手耶茲（Kirby Yates）放進傷兵名單，「令和怪物」佐佐木朗希正式重返大聯盟。
這是耶茲本季第3次進傷兵名單，5月是因為右腿筋拉傷；8月則是下背部疼痛；如今右腿筋再度拉傷，被放入15天傷兵名單。
耶茲2019年奪下國聯救援王，去年在遊騎兵隊防禦率僅1.17，道奇開出1年1300萬美元合約網羅。不料他本季表現也不穩定，出賽50場，防禦率5.23。
為了填補耶茲受傷後的空缺，道奇拉上調整為後援投手的佐佐木朗希。本季佐佐木朗希在大聯盟先發8場，防禦率4.72，日前在復健賽先發表現不佳，但近2戰轉入牛棚都沒有失分。
