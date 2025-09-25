MLB／賈吉生涯4度單季50轟 追平貝比魯斯等三大傳奇

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天迎戰芝加哥白襪，重砲「法官」賈吉在第2局轟出超前比分的3分全壘打，第4度達成單季50轟，追平貝比魯斯等傳奇球員達成的MLB紀錄，也是本季第四人達陣50轟。

美聯社報導，賈吉（Aaron Judge）逮住甘農（Jonathan Cannon）一記時速96.6英里（155公里）的伸卡球，把球轟到右中外野方向的洋基牛棚，飛行距離392英尺，助洋基取得3比1領先。

賈吉曾在2017年新人球季擊出52支全壘打，在2022年擊出締造美國聯盟紀錄的62支全壘打，去年則是敲出58轟。大聯盟史上，只有另3名球員曾4度打成單季50轟，分別為貝比魯斯（BabeRuth，1920、1921、1927與1928年）、麥奎爾（MarkMcGwire，1996到1999年）與索沙（SammySosa，1998到2001年）。

現年33歲的賈吉曾兩度奪下美聯最有價值球員（MVP），打擊率為0.326，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）為1.130，皆領先全大聯盟，並且有108分打點進帳。

值得一提的是本季已有4人達陣50轟是史上第二次，除了賈吉外，還有水手鐵捕羅利(Cal Rakeigh)、費城人史瓦伯(Kyle Schwarber)與道奇隊大谷翔平。