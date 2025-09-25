聽新聞
MLB／費城人史瓦柏雙響砲達56轟 大谷再拚全壘打王很辛苦
費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天砲火凶猛，對馬林魚隊之戰轟出雙響砲，全場5打數4安打、攻下兩分打點，本季全壘打數推升至56支，領先道奇隊大谷翔平3支，打點也達132分，離國聯雙冠王愈來愈近了。
費城人例行賽倒數第4戰，全場12支安打就有8支全壘打，游擊手索沙（Edmundo Sosa）比史瓦柏更猛，4打數3安打都是全壘打，3響砲包辦5分打點，費城人終場11：1大勝，終止3連敗。
史瓦柏昨天對馬林魚3連戰首戰1局下轟出陽春砲，終止連續5場未開轟紀錄，今天第3、7局都出現陽春砲，本季56轟穩居國聯榜首，打點更在大聯盟遙遙領先；大谷目前53轟，只剩最後5場比賽可追，挑戰連3季聯盟全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟） 頗有難度。
