MLB／響尾蛇球星是大谷翔平鐵粉 會用日文討簽名、說「笨蛋」

響尾蛇隊游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）今天敲出再見安打，幫助球隊以5：4逆轉道奇隊，帕多摩受訪時提到自己是大谷粉絲，還經常對大谷說日文バカ（笨蛋）。

帕多摩前2打席沒有突破大谷，第6局敲出安打，但還是沒得分。大谷退場後，響尾蛇第7局拿下3分，9局再攻進2分逆轉勝。

賽後帕多摩談到與大谷的對決，他笑說：「真的太厲害了，他非常出色。能和他對決很享受，我真的很喜歡和他對決。」

帕多摩還分享與大谷在場上的趣事，「我在壘上總是會跟他聊天，今天他上二壘時，我用日語跟他說『請在球棒上簽名』。」大谷翔平回他：「Yes、Yes、Yes。」

帕多摩還透露，自己平常就會用日語跟大谷開玩笑，「大谷沒有被嚇到，因為我有時會跟他說バカ（笨蛋）。」帕多摩補充說，大谷知道這是開玩笑，也明白自己是真的很喜歡他。

事實上，帕多摩一直是大谷的粉絲，2023年明星賽就跑進美聯休息室，用剛學會的日語向大谷要簽名。值得一提的是，前中日龍隊球員谷沢健一的女兒谷沢順子是響尾蛇隊防護員，帕多摩也向她學習日語。

本季堪稱帕多摩生涯年，上周還被大聯盟官網點名是國聯MVP競爭者，他本季累積19轟、98打點、26盜壘，OPS值0.852，勝利貢獻值（fWAR）6.9在國聯僅次大谷翔平的9.1。