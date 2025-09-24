快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鈴木一朗一席話成水手衝刺口號！J-Rod：太有共鳴了

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗(左)、J-Rod(右)。 美聯社
鈴木一朗(左)、J-Rod(右)。 美聯社

鈴木一朗今年8月在水手隊背號引退儀式，勉勵球員把握時機（Seize the moment），這句話成為水手賽季後半段衝刺的口號，今天水手主場更首次掛起布條，終場以4：3擊敗洛磯隊，確定闖進季後賽。

水手靠著8局下奈勒（Josh Naylor）的清壘二壘安打，以4：3逆轉勝。水手目前戰績88勝69敗，確定至少拿到美聯外卡門票，在美聯西區領先太空人隊4場，只要明天贏球或太空人輸球，就能在美聯西區封王。

水手2023和24年進季後賽都只差臨門一腳，今年總算重返季後賽舞台。水手外野球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）是與鈴木一朗關係最好的水手球員，他表示，「真的太有共鳴了，真的很有感覺！我們需要這種時刻，就像今天雖然落後，但我們還是有那股能量去拼，把比賽拿下來。」

美聯MVP熱門人選羅利（Cal Raleigh）則說，「還沒結束，我們當然要享受這個時刻，好好慶祝。但更大的目標還在前方。」

鈴木一朗 水手 Julio Rodriguez

相關新聞

MLB／勝投又被後援燒掉 大谷翔平仍點出牛棚貢獻

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對響尾蛇隊6局8K無失分的好投，勝投資格卻再次被牛棚燒掉，大谷翔平賽後分享球隊前半季勝利也是...

MLB／遭道奇記者痛批不該出現在季後賽 史考特：我把自己逼到困境

道奇隊終結者史考特（Tanner Scott）今天將大谷翔平的勝投搞丟，本季第10次救援失敗，大聯盟最多。賽後道奇記者凱茨（Tim Cates）直言，史考特不可以出現在季後賽陣容。 道奇季前開出

MLB／談到史考特深深嘆氣 羅伯茲透露克蕭會在牛棚待命

道奇隊今天從4：0打到4：5被響尾蛇隊逆轉，4位牛棚投手有3人掉分，史考特（Tanner Scott）更是吞下本季第10...

MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caball...

MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯...

MLB／鈴木一朗一席話成水手衝刺口號！J-Rod：太有共鳴了

鈴木一朗今年8月在水手隊背號引退儀式，勉勵球員把握時機（Seize the moment），這句話成為水手賽季後半段衝刺的口號，今天水手主場更首次掛起布條，終場以4：3擊敗洛磯隊，確定闖進季後賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。