MLB／鈴木一朗一席話成水手衝刺口號！J-Rod：太有共鳴了
鈴木一朗今年8月在水手隊背號引退儀式，勉勵球員把握時機（Seize the moment），這句話成為水手賽季後半段衝刺的口號，今天水手主場更首次掛起布條，終場以4：3擊敗洛磯隊，確定闖進季後賽。
水手靠著8局下奈勒（Josh Naylor）的清壘二壘安打，以4：3逆轉勝。水手目前戰績88勝69敗，確定至少拿到美聯外卡門票，在美聯西區領先太空人隊4場，只要明天贏球或太空人輸球，就能在美聯西區封王。
水手2023和24年進季後賽都只差臨門一腳，今年總算重返季後賽舞台。水手外野球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）是與鈴木一朗關係最好的水手球員，他表示，「真的太有共鳴了，真的很有感覺！我們需要這種時刻，就像今天雖然落後，但我們還是有那股能量去拼，把比賽拿下來。」
美聯MVP熱門人選羅利（Cal Raleigh）則說，「還沒結束，我們當然要享受這個時刻，好好慶祝。但更大的目標還在前方。」
