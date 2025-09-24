MLB／遭道奇記者痛批不該出現在季後賽 史考特：我把自己逼到困境

道奇隊終結者史考特（Tanner Scott）今天將大谷翔平的勝投搞丟，本季第10次救援失敗，大聯盟最多。賽後道奇記者凱茨（Tim Cates）直言，史考特不可以出現在季後賽陣容。

道奇季前開出4年7200萬美元（約21.8億新台幣）大合約挖角史考特，沒想到他卻成為道奇球迷的惡夢，本季1勝4敗，防禦率4.91，有22次救援成功，但也有大聯盟最慘的10次救援失敗。

道奇記者凱茨發文痛批，「史考特根本不可以出現在道奇季後賽陣容，我對其他後援投手也有疑問。」

史考特今天一上來就觸身、四壞連發，響尾蛇接著靠著犧牲觸擊和高飛犧牲打追平，再靠帕多摩（Geraldo Perdomo）再見安打帶走勝利。史考特受訪時坦言，「是我自己把自己逼到困境，這是我的責任。明天又是新的一天，只能繼續向前走。」