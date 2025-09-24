快訊

MLB／談到史考特深深嘆氣 羅伯茲透露克蕭會在牛棚待命

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史考特吞下本季第10次救援失敗，讓道奇教頭深深嘆氣。 路透
道奇隊今天從4：0打到4：5被響尾蛇隊逆轉，4位牛棚投手有3人掉分，史考特（Tanner Scott）更是吞下本季第10次救援失敗，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後深深嘆了一口氣，並透露克蕭（Clayton Kershaw）已主動請纓在牛棚待命。

史考特本季出賽59場，戰績僅為1勝4敗、防禦率4.91，22次救援成功但也有10次救援失敗，表現與簽下的大型合約之間有落差。

當被問到史考特狀況時，羅伯茲嘆氣後說：「嗯……今晚他感覺投太多滑球了，速球沒有威脅性，所以打者能預測他的球路。結果，他對帕多摩（Geraldo Perdomo）投出了一顆偏高的滑球，最後遭到再見安打，球隊吞下敗仗。」

克蕭主動提出願意支援牛棚，今天就在牛棚熱身待命。 路透
轉播鏡頭也拍到，牛棚中竟然有著今年即將退役的克蕭在熱身，他的大聯盟生涯453場出賽只有3場是中繼登板，不過這次是他主動提出願意支援牛棚，因為在前一次登板到下一次美國時間28日登板之前，有8天的休息日。

羅伯茲透露，今天、明天克蕭都會在牛棚待命，「這是一個選項，我們會依照適才適所原則來使用選手，如果克蕭能投，我們就會讓他上場。這6個月以來我們做出了各種決定，但現在我們需要的是能履行自己角色的選手。」

道奇牛棚明天還有一個生力軍，從5月起因肩膀不適進入傷兵名單的佐佐木朗希預計以中繼身份回到大聯盟，期待他能為球隊的牛棚帶來轉機。

