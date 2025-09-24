快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／勝投又被燒掉 大谷翔平仍點出牛棚貢獻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對響尾蛇隊6局8K無失分的好投，勝投資格卻再次被牛棚燒掉，大谷翔平賽後分享球隊前半季勝利也是靠牛棚守下，只是近期「確實是比較難熬」。

大谷翔平今天投出本季最長局數，他表示原本球隊有討論今年大概投到5局左右，但是以「這樣的程度算是完成復健」的方向，而考量到球隊的近況，昨天開會討論時有提到，用球數雖然不會到100球，但狀況允許時會投到第6局。

不斷地追加自己的投球極限，大谷翔平表示，因為肩膀手術的關係，上半季都沒辦法登板投球，但能夠在季後賽之前踏出最後一步，自己感到很滿足，也想向一路上幫助自己的人表達感謝。

外界預測大谷翔平照輪值會在外卡系列賽登板，他對於自己會投哪一場沒有多想，「這是球隊戰略的問題，我不方便多說，不過球隊如果要我上場我就會做好準備。」而今天能在例行賽最後一場推升局數也對季後賽有正面收穫。

大谷翔平退場時球隊還是4：0領先，但牛棚合計丟掉5分導致道奇隊輸球，大谷翔平表示：「我覺得牛棚整體還是很團結的。雖然最近在結果上可能比較辛苦，但前半季很多勝場其實就是靠牛棚守下來的。」

大谷也指出，目前打線後半段帶動得分的比賽變多，球隊還是有很多正面的地方，當然也有不順的地方，「剩下最後一點時間了，我希望大家能一起努力到最後。」

大谷翔平 牛棚 道奇

延伸閱讀

MLB／又是史考特砸鍋！大谷6局8K無失分 第2勝就是進不來

MLB／解開束縛！大谷翔平本季最長6局8K無失分 投球百場出賽達陣

MLB／大谷翔平首度季後賽啟動二刀流 傳有球隊抱怨不公

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

相關新聞

MLB／又是史考特砸鍋！大谷6局8K無失分 第2勝就是進不來

道奇隊日本球星大谷翔平本季第14次的投打二刀流，投出本季最長的6局8K無失分表現，只不過退場後牛棚又放火燒掉勝投，道奇隊...

MLB／勝投又被燒掉 大谷翔平仍點出牛棚貢獻

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對響尾蛇隊6局8K無失分的好投，勝投資格卻再次被牛棚燒掉，大谷翔平賽後分享球隊前半季勝利也是...

MLB／談到史考特深深嘆氣 羅伯茲透露克蕭會在牛棚待命

道奇隊今天從4：0打到4：5被響尾蛇隊逆轉，4位牛棚投手有3人掉分，史考特（Tanner Scott）更是吞下本季第10...

MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caball...

MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯...

MLB／解開束縛！大谷翔平本季最長6局8K無失分 投球百場出賽達陣

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前宣布解除5局限制器，而大谷翔平也靠著前5局只投72球讓自己取得挑戰本季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。