MLB／勝投又被燒掉 大谷翔平仍點出牛棚貢獻

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對響尾蛇隊6局8K無失分的好投，勝投資格卻再次被牛棚燒掉，大谷翔平賽後分享球隊前半季勝利也是靠牛棚守下，只是近期「確實是比較難熬」。

大谷翔平今天投出本季最長局數，他表示原本球隊有討論今年大概投到5局左右，但是以「這樣的程度算是完成復健」的方向，而考量到球隊的近況，昨天開會討論時有提到，用球數雖然不會到100球，但狀況允許時會投到第6局。

不斷地追加自己的投球極限，大谷翔平表示，因為肩膀手術的關係，上半季都沒辦法登板投球，但能夠在季後賽之前踏出最後一步，自己感到很滿足，也想向一路上幫助自己的人表達感謝。

外界預測大谷翔平照輪值會在外卡系列賽登板，他對於自己會投哪一場沒有多想，「這是球隊戰略的問題，我不方便多說，不過球隊如果要我上場我就會做好準備。」而今天能在例行賽最後一場推升局數也對季後賽有正面收穫。

大谷翔平退場時球隊還是4：0領先，但牛棚合計丟掉5分導致道奇隊輸球，大谷翔平表示：「我覺得牛棚整體還是很團結的。雖然最近在結果上可能比較辛苦，但前半季很多勝場其實就是靠牛棚守下來的。」

大谷也指出，目前打線後半段帶動得分的比賽變多，球隊還是有很多正面的地方，當然也有不順的地方，「剩下最後一點時間了，我希望大家能一起努力到最後。」