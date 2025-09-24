MLB／又是史考特砸鍋！大谷6局8K無失分 第2勝就是進不來

道奇隊日本球星大谷翔平本季第14次的投打二刀流，投出本季最長的6局8K無失分表現，只不過退場後牛棚又放火燒掉勝投，道奇隊被響尾蛇隊逆轉以4：5輸球，大谷翔平前一場5局無失分的勝投資格也是因牛棚而消失。

復健後重新投球的第一年，道奇隊原本對大谷翔平有著「例行賽最多5局」的限制，但觀察近期登板身體狀況，讓羅伯茲（Dave Roberts）開啟綠燈。

投手大谷今天前5局投完僅用了72球，還投出8次三振，展現宰制級能力，6局續投則出現狀況，單局被帕多摩（Geraldo Perdomo）、卡洛爾（Corbin Carroll）敲出安打，但好在仍抓下第3個出局數下莊。

大谷翔平總計投91球、6局，用球數、局數都寫下本季新高，被敲5支安打沒有失分，投出8次三振，防禦率下修到2.87，最快球速101.2英哩（約162.8公里），例行賽最後一次出賽停在1勝1敗。

而道奇打線由赫南德茲（Teoscar Hernandez）擔任大谷之友，不僅2局上敲出陽春砲，6局上打者翔平選到四壞上壘，1出局下弗里曼（Freddie Freeman）也被保送，2出局後赫南德茲又是一支三壘長打灌回2分打點。

響尾蛇逆襲道奇演出逆轉勝。 路透

7局上捕手洛維特（Ben Rortvedt）的本季首轟一度將比數拉開到4：0，然而投手大谷退場後又風雲變色，7局下崔爾（Jack Dreyer）接手後0.2局丟掉2分，恩里克斯（Edgardo Henriquez）接棒0.1局也丟掉1分，原因是被卡斯提歐（Adrian Del Castillo）敲出兩分砲。

剩下1分差的領先在9局下交給史考特（Tanner Scott）結果是觸身、四壞連發，響尾蛇隊靠著短打、高飛犧牲打攻下追平分，帕多摩更敲出再見安打讓比賽直接結束。