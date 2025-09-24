快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／又是史考特砸鍋！大谷6局8K無失分 第2勝就是進不來

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平6局0失分退場後，牛棚又放火燒掉勝投，而且又是史考特砸鍋。 路透
大谷翔平6局0失分退場後，牛棚又放火燒掉勝投，而且又是史考特砸鍋。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平本季第14次的投打二刀流，投出本季最長的6局8K無失分表現，只不過退場後牛棚又放火燒掉勝投，道奇隊被響尾蛇隊逆轉以4：5輸球，大谷翔平前一場5局無失分的勝投資格也是因牛棚而消失。

復健後重新投球的第一年，道奇隊原本對大谷翔平有著「例行賽最多5局」的限制，但觀察近期登板身體狀況，讓羅伯茲（Dave Roberts）開啟綠燈。

投手大谷今天前5局投完僅用了72球，還投出8次三振，展現宰制級能力，6局續投則出現狀況，單局被帕多摩（Geraldo Perdomo）、卡洛爾（Corbin Carroll）敲出安打，但好在仍抓下第3個出局數下莊。

大谷翔平總計投91球、6局，用球數、局數都寫下本季新高，被敲5支安打沒有失分，投出8次三振，防禦率下修到2.87，最快球速101.2英哩（約162.8公里），例行賽最後一次出賽停在1勝1敗。

而道奇打線由赫南德茲（Teoscar Hernandez）擔任大谷之友，不僅2局上敲出陽春砲，6局上打者翔平選到四壞上壘，1出局下弗里曼（Freddie Freeman）也被保送，2出局後赫南德茲又是一支三壘長打灌回2分打點。

響尾蛇逆襲道奇演出逆轉勝。 路透
響尾蛇逆襲道奇演出逆轉勝。 路透

7局上捕手洛維特（Ben Rortvedt）的本季首轟一度將比數拉開到4：0，然而投手大谷退場後又風雲變色，7局下崔爾（Jack Dreyer）接手後0.2局丟掉2分，恩里克斯（Edgardo Henriquez）接棒0.1局也丟掉1分，原因是被卡斯提歐（Adrian Del Castillo）敲出兩分砲。

剩下1分差的領先在9局下交給史考特（Tanner Scott）結果是觸身、四壞連發，響尾蛇隊靠著短打、高飛犧牲打攻下追平分，帕多摩更敲出再見安打讓比賽直接結束。

道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／解開束縛！大谷翔平本季最長6局8K無失分 投球百場出賽達陣

MLB／大谷翔平首度季後賽啟動二刀流 傳有球隊抱怨不公

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

相關新聞

MLB／又是史考特砸鍋！大谷6局8K無失分 第2勝就是進不來

道奇隊日本球星大谷翔平本季第14次的投打二刀流，投出本季最長的6局8K無失分表現，只不過退場後牛棚又放火燒掉勝投，道奇隊...

MLB／勝投又被燒掉 大谷翔平仍點出牛棚貢獻

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對響尾蛇隊6局8K無失分的好投，勝投資格卻再次被牛棚燒掉，大谷翔平賽後分享球隊前半季勝利也是...

MLB／談到史考特深深嘆氣 羅伯茲透露克蕭會在牛棚待命

道奇隊今天從4：0打到4：5被響尾蛇隊逆轉，4位牛棚投手有3人掉分，史考特（Tanner Scott）更是吞下本季第10...

MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caball...

MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯...

MLB／解開束縛！大谷翔平本季最長6局8K無失分 投球百場出賽達陣

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前宣布解除5局限制器，而大谷翔平也靠著前5局只投72球讓自己取得挑戰本季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。