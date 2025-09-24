MLB／解開束縛！大谷翔平本季最長6局8K無失分 投球百場出賽達陣

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前宣布解除5局限制器，而大谷翔平也靠著前5局只投72球讓自己取得挑戰本季最長局數機會，最終投完6局退場、送出8次三振，生涯投球第100場，在道奇隊6局打完以3：0領先響尾蛇隊。

大谷翔平今天作為投手強力壓制響尾蛇隊打線，前5局被敲出3支零星安打，但伴隨著大量三振，還有5局下自己策動的傳二壘、轉傳一壘雙殺，就是沒失分。

道奇打線今天由赫南德茲（Teoscar Hernandez）擔任大谷之友，不僅2局上敲出陽春砲，6局上打者翔平選到四壞上壘，1出局下弗里曼（Freddie Freeman）也被保送，2出局後赫南德茲又是一支三壘長打灌回2分打點。

6局下投手大谷續投，先是讓麥卡錫（Jake McCarthy）敲出滾地球，自己下丘觸殺還說抱歉，接著被帕多摩（Geraldo Perdomo）敲安，2出局後又被台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）敲出安打，但讓摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出平飛球出局下莊。

大谷翔平總計投91球、6局，用球數、局數都寫下本季新高，被敲5支安打沒有失分，投出8次三振，防禦率下修到2.87，最快球速101.2英哩（約162.8公里）。

大谷翔平前兩次登板都是5局就退場，投球數分別是68球、72球，正常來說有續投空間，道奇隊考量復健後第一年而喊停；但羅伯茲今天賽前表示，根據最近出賽後大谷翔平的回饋，討論後願意讓大谷投超過5局，也可作為季後賽的評估。