MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caballero）敲出的飛球形成再見安打，以3：2拿下勝利之外也確保球隊進軍季後賽的資格。

這是洋基隊近9年來第8次進軍季後賽，由於今天藍鳥隊也輸給紅襪隊，洋基隊距離美聯東區第一的位置也只剩下1場勝差。

洋基隊今天雖然在2局下靠著威爾斯（Austin Wells）二壘安打先馳得點，不過先發投手希爾（Luis Gil）封鎖白襪打線5局後，在第6局被蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲出逆轉兩分砲。

洋基隊前面其實有幾次攻勢意外出局，5局下萊斯（Ben Rice）敲出右外野安打後，想拚二壘卻反而被觸殺出局；6局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出安打後被牽制出局。

9局下的再見安打也有運氣成分，洋基雖然開局連兩安但又出現雙殺，接著白襪故意四壞賈吉（Aaron Judge），而對貝林傑（Cody Bellinger）投出的第四顆壞球卻是大暴投，讓洋基跑回追平分且繼續一、二壘有人。

卡波雷拉接著上場打擊，敲出中外野飛球，擊球初速72.7英哩、飛行距離241英呎，不料中外野手泰勒選擇讓球在面前落地才接起，想傳回內野阻殺，但當然阻止不了因為2出局早就從二壘起跑的賈吉回到本壘。