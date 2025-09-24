快訊

MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基靠著再見安打氣走白襪，也拿到季後賽門票！ 截圖自洋基官方X
洋基靠著再見安打氣走白襪，也拿到季後賽門票！ 截圖自洋基官方X

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caballero）敲出的飛球形成再見安打，以3：2拿下勝利之外也確保球隊進軍季後賽的資格。

這是洋基隊近9年來第8次進軍季後賽，由於今天藍鳥隊也輸給紅襪隊，洋基隊距離美聯東區第一的位置也只剩下1場勝差。

洋基隊今天雖然在2局下靠著威爾斯（Austin Wells）二壘安打先馳得點，不過先發投手希爾（Luis Gil）封鎖白襪打線5局後，在第6局被蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲出逆轉兩分砲。

洋基隊前面其實有幾次攻勢意外出局，5局下萊斯（Ben Rice）敲出右外野安打後，想拚二壘卻反而被觸殺出局；6局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出安打後被牽制出局。

9局下的再見安打也有運氣成分，洋基雖然開局連兩安但又出現雙殺，接著白襪故意四壞賈吉（Aaron Judge），而對貝林傑（Cody Bellinger）投出的第四顆壞球卻是大暴投，讓洋基跑回追平分且繼續一、二壘有人。

卡波雷拉接著上場打擊，敲出中外野飛球，擊球初速72.7英哩、飛行距離241英呎，不料中外野手泰勒選擇讓球在面前落地才接起，想傳回內野阻殺，但當然阻止不了因為2出局早就從二壘起跑的賈吉回到本壘。

洋基 白襪

MLB／解開束縛！大谷翔平本季最長6局8K無失分 投球百場出賽達陣

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前宣布解除5局限制器，而大谷翔平也靠著前5局只投72球讓自己取得挑戰本季...

MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caball...

MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯...

MLB／佐佐木朗希牛棚角色回歸大聯盟 季後賽要有3天2戰準備

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天從小聯盟回到大聯盟會合，總教練羅伯玆（Dave Roberts）透露將在明天回歸名單，觀察狀...

MLB／電子好球帶新賽季確定上路 不滿好壞球可提挑戰

美國職棒又一重大改革。大聯盟今天宣布，電子好球帶系統明年上路，使用12台鷹眼攝影機與5G網路追蹤投球位置，投手、打者或捕...

MLB／牛棚又砸鍋！大谷翔平6局8K無失分 第2勝就是進不來

道奇隊日本球星大谷翔平本季第14次的投打二刀流，投出本季最長的6局8K無失分表現，只不過退場後牛棚又放火燒掉勝投，道奇隊...

