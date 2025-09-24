MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯中區冠軍爭奪的重要戰役，而守護者隊以5：2獲勝，雖然兩隊戰績同為85勝72敗，但守護者隊靠著對戰優勢站上第一。

誰能想到，美國時間7月9日時守護者隊還落後老虎隊15.5場的勝差，但靠著9月16日至18日間橫掃老虎隊，讓戰局開始扭轉，加上今天贏球後，本季對戰老虎隊達到7勝4敗，就算剩下兩場都輸對戰也是佔上風。

今天戰況也猶如整季縮影，老虎隊今天推出王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），前5局成功封鎖守護者隊，而老虎隊打線也靠著格林（Riley Greene）在6局上的陽春砲取得2：0領先。

然而6局下守護者隊發動反攻，守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）短打敲安開局，接著馬丁尼茲（Angel Martinez）的短打在史庫柏想拚胯下傳球美技時發生失誤，接著拉米瑞茲（Jose Ramirez）的內野安打送回一分，馬丁尼茲靠暴投跑回追平分，拉米瑞茲則是靠艾里亞斯（Gabriel Arias）滾地推進得到超前分。

在後面這兩分中間曾出現驚險畫面，守護者弗萊（David Fry）也嘗試短打，但卻被時速99.9英哩（約160.8公里）的四縫線速球直接擊中臉部，由擔架抬離球場，並送往醫院接受檢查。