快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
守護者7月初還落後老虎15.5場勝差，今天逆轉勝後竟然超車了！ 美聯社
守護者7月初還落後老虎15.5場勝差，今天逆轉勝後竟然超車了！ 美聯社

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯中區冠軍爭奪的重要戰役，而守護者隊以5：2獲勝，雖然兩隊戰績同為85勝72敗，但守護者隊靠著對戰優勢站上第一。

誰能想到，美國時間7月9日時守護者隊還落後老虎隊15.5場的勝差，但靠著9月16日至18日間橫掃老虎隊，讓戰局開始扭轉，加上今天贏球後，本季對戰老虎隊達到7勝4敗，就算剩下兩場都輸對戰也是佔上風。

今天戰況也猶如整季縮影，老虎隊今天推出王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），前5局成功封鎖守護者隊，而老虎隊打線也靠著格林（Riley Greene）在6局上的陽春砲取得2：0領先。

然而6局下守護者隊發動反攻，守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）短打敲安開局，接著馬丁尼茲（Angel Martinez）的短打在史庫柏想拚胯下傳球美技時發生失誤，接著拉米瑞茲（Jose Ramirez）的內野安打送回一分，馬丁尼茲靠暴投跑回追平分，拉米瑞茲則是靠艾里亞斯（Gabriel Arias）滾地推進得到超前分。

在後面這兩分中間曾出現驚險畫面，守護者弗萊（David Fry）也嘗試短打，但卻被時速99.9英哩（約160.8公里）的四縫線速球直接擊中臉部，由擔架抬離球場，並送往醫院接受檢查。

守護者 老虎 拉米瑞茲

延伸閱讀

MLB／拉米瑞茲創造歷史！連兩年「30轟40盜」 躋身傳奇行列

MLB／老虎傷兩員大將！「虎王」史庫柏只投45球退場、巴耶茲臉挨球吻

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

MLB／投手教練回憶初見18歲鄧愷威 7年前就具備變化球天分

相關新聞

MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯...

MLB／佐佐木朗希牛棚角色回歸大聯盟 季後賽要有3天2戰準備

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天從小聯盟回到大聯盟會合，總教練羅伯玆（Dave Roberts）透露將在明天回歸名單，觀察狀...

MLB／電子好球帶新賽季確定上路 不滿好壞球可提挑戰

美國職棒又一重大改革。大聯盟今天宣布，電子好球帶系統明年上路，使用12台鷹眼攝影機與5G網路追蹤投球位置，投手、打者或捕...

MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caball...

MLB／教士險勝釀酒人鎖定季後賽門票 捕手佛明：能打進世界大賽

教士隊主場今天吸引滿場4萬2371名觀眾，最終在延長賽11局下，靠著捕手佛明（Freddy Fermin）再見安打，以5：4險勝釀酒人隊，確定晉級季後賽，近6年來第4次。 這場勝利讓教士鎖定國聯

MLB／道奇教頭讚山本由伸有責任感！投球動作是壓制對手主因

道奇隊確定連第13年打進季後賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期接受日媒專訪時提到山本由伸，直呼他的投球動作幾乎沒有缺點。 山本由伸9月繳出防禦率0.86的鬼神成績，羅伯茲在日本節目

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。