MLB／佐佐木朗希牛棚角色回歸大聯盟 季後賽要有3天2戰準備

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天從小聯盟回到大聯盟會合，總教練羅伯玆（Dave Roberts）透露將在明天回歸名單，觀察狀況能否帶進季後賽，但如果屆時要有能夠3天登板2次的準備。

「朗希預計明天回歸，將以中繼身份登板。」羅伯茲表示：「不過，目前還無法確定他會擔任什麼樣的角色。」

佐佐木朗希在赴美第一年於5月13日因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，在小聯盟5場先發後，在18日與21日中繼登板，總計0勝2敗，防禦率6.10，兩場中繼出賽皆是1局無失分。

至於佐佐木朗希在中繼的使用方式，羅伯茲表示：「到了季後賽，各種可能性都有，三天內登板兩次也不無可能。不過現在最重要的是贏下比賽。雖然他在球隊中的具體角色還未確定，但我們會把最好的球員派上場。」