快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／電子好球帶新賽季確定上路 不滿好壞球可提挑戰

中央社／ 洛杉磯23日專電
大聯盟今天宣布，電子好球帶系統明年確定上路。 路透
大聯盟今天宣布，電子好球帶系統明年確定上路。 路透

美國職棒又一重大改革。大聯盟今天宣布，電子好球帶系統明年上路，使用12台鷹眼攝影機與5G網路追蹤投球位置，投手、打者或捕手不滿主審判決，可以當場提出挑戰。

大聯盟今天宣布，經過競賽委員會的6名球團老闆、4名現役球員與1名現役裁判投票通過，俗稱電子好球帶系統的「自動好壞球挑戰制」（Automated BallStrike，簡稱ABS）將在2026年球季例行賽正式實施。

明年球季開始，大聯盟比賽有新樣貌，每隊每場至少有2次挑戰好壞球判決的機會。挑戰成功不計次數，挑戰失敗最多2次。

規則限制挑戰的人員與時間。當主審做出好壞球判決之後，場上的投手、捕手或打者必須當下提出挑戰，用手觸碰帽子或頭盔示意，不能由教練或其他人幫忙。

隨著大聯盟普遍使用電子儀器，追蹤投跑打與守備等各種數據，各座球場都已裝設大量的攝影機與雷達裝置，「自動好壞球系統」的啟用似乎是潮流所趨。

這套系統4年前開始在小聯盟測試，今年用在春訓與明星賽，使用球場架設的12台鷹眼（Hawk-Eye）攝影機，和5G網路追蹤投球位置。

電腦系統將依照每個打者的身高比例，設定不同的好球帶。當有球員提出挑戰時，現場的大螢幕將同步播放這一顆球通過本壘板時的動畫，再由主審宣告挑戰成功或失敗，全程大約15秒。

根據今年288場春訓熱身賽測試，平均每場出現4.1次挑戰，其中52.2%挑戰成功。

大聯盟主席曼弗瑞。 美聯社
大聯盟主席曼弗瑞。 美聯社

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）指出，這套制度並非每一球都交給電腦判決，而是使用挑戰制，不僅保留裁判在比賽中不可或缺角色，也能在高張力的比賽中確保判決的公正性，兼顧比賽的流暢度。

西雅圖水手隊老闆、競賽委員會主席史丹頓（John Stanton）表示，這套系統保留棒球比賽的人性元素，但同時給場上球員一個工具，能在關鍵時刻修正錯誤的判決，也為觀眾帶來全新的互動體驗。

這是大聯盟近年多項改革的最新一環，包括引進投球計時器（Pitch Clock）、加大壘包、開放使用電子暗號系統（PitchCom）、場邊可使用平板電腦看影片、查數據。

大聯盟

延伸閱讀

日職／三成打者只剩1人倖存 投高打低趨勢要怎麼解？

MLB／教士險勝釀酒人鎖定季後賽門票 捕手佛明：能打進世界大賽

MLB／道奇教頭讚山本由伸有責任感！投球動作是壓制對手主因

MLB／雜技接球會上癮？楊恩連兩天秀神奇play 主播驚呼「他又辦到了」

相關新聞

MLB／-15.5→0逆襲！守護者不可思議擊敗老虎 站上分區第一

守護者隊與老虎隊的三連戰首戰，29571人的進步球場（Progressive Field）氣氛猶如季後賽，實際上也是美聯...

MLB／佐佐木朗希牛棚角色回歸大聯盟 季後賽要有3天2戰準備

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天從小聯盟回到大聯盟會合，總教練羅伯玆（Dave Roberts）透露將在明天回歸名單，觀察狀...

MLB／電子好球帶新賽季確定上路 不滿好壞球可提挑戰

美國職棒又一重大改革。大聯盟今天宣布，電子好球帶系統明年上路，使用12台鷹眼攝影機與5G網路追蹤投球位置，投手、打者或捕...

MLB／白襪外野手奇幻守備選擇 洋基再見安確保進軍季後賽

白襪隊中外野手泰勒（Michael A. Taylor）一個難以理解的守備選擇，讓洋基隊卡波雷拉（Jose Caball...

MLB／教士險勝釀酒人鎖定季後賽門票 捕手佛明：能打進世界大賽

教士隊主場今天吸引滿場4萬2371名觀眾，最終在延長賽11局下，靠著捕手佛明（Freddy Fermin）再見安打，以5：4險勝釀酒人隊，確定晉級季後賽，近6年來第4次。 這場勝利讓教士鎖定國聯

MLB／道奇教頭讚山本由伸有責任感！投球動作是壓制對手主因

道奇隊確定連第13年打進季後賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期接受日媒專訪時提到山本由伸，直呼他的投球動作幾乎沒有缺點。 山本由伸9月繳出防禦率0.86的鬼神成績，羅伯茲在日本節目

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。