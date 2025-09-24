MLB／電子好球帶新賽季確定上路 不滿好壞球可提挑戰

美國職棒又一重大改革。大聯盟今天宣布，電子好球帶系統明年上路，使用12台鷹眼攝影機與5G網路追蹤投球位置，投手、打者或捕手不滿主審判決，可以當場提出挑戰。

大聯盟今天宣布，經過競賽委員會的6名球團老闆、4名現役球員與1名現役裁判投票通過，俗稱電子好球帶系統的「自動好壞球挑戰制」（Automated BallStrike，簡稱ABS）將在2026年球季例行賽正式實施。

明年球季開始，大聯盟比賽有新樣貌，每隊每場至少有2次挑戰好壞球判決的機會。挑戰成功不計次數，挑戰失敗最多2次。

規則限制挑戰的人員與時間。當主審做出好壞球判決之後，場上的投手、捕手或打者必須當下提出挑戰，用手觸碰帽子或頭盔示意，不能由教練或其他人幫忙。

隨著大聯盟普遍使用電子儀器，追蹤投跑打與守備等各種數據，各座球場都已裝設大量的攝影機與雷達裝置，「自動好壞球系統」的啟用似乎是潮流所趨。

這套系統4年前開始在小聯盟測試，今年用在春訓與明星賽，使用球場架設的12台鷹眼（Hawk-Eye）攝影機，和5G網路追蹤投球位置。

電腦系統將依照每個打者的身高比例，設定不同的好球帶。當有球員提出挑戰時，現場的大螢幕將同步播放這一顆球通過本壘板時的動畫，再由主審宣告挑戰成功或失敗，全程大約15秒。

根據今年288場春訓熱身賽測試，平均每場出現4.1次挑戰，其中52.2%挑戰成功。

大聯盟主席曼弗瑞。 美聯社

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）指出，這套制度並非每一球都交給電腦判決，而是使用挑戰制，不僅保留裁判在比賽中不可或缺角色，也能在高張力的比賽中確保判決的公正性，兼顧比賽的流暢度。

西雅圖水手隊老闆、競賽委員會主席史丹頓（John Stanton）表示，這套系統保留棒球比賽的人性元素，但同時給場上球員一個工具，能在關鍵時刻修正錯誤的判決，也為觀眾帶來全新的互動體驗。

這是大聯盟近年多項改革的最新一環，包括引進投球計時器（Pitch Clock）、加大壘包、開放使用電子暗號系統（PitchCom）、場邊可使用平板電腦看影片、查數據。