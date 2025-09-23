MLB／教士險勝釀酒人鎖定季後賽門票 捕手佛明：能打進世界大賽

教士隊主場今天吸引滿場4萬2371名觀眾，最終在延長賽11局下，靠著捕手佛明（Freddy Fermin）再見安打，以5：4險勝釀酒人隊，確定晉級季後賽，近6年來第4次。

這場勝利讓教士鎖定國聯第5張季後賽門票，最後一張將由紅人、大都會、響尾蛇、巨人、紅雀和馬林魚隊爭取。教士目前落後道奇隊2.5場，落後國聯外卡第2的小熊隊也是2.5場，若按照目前排名，教士將在外卡系列賽對決小熊。

致勝功臣佛明受訪時直言，「我相信我們能靠這套投手陣容，打進世界大賽。這一刻非常特別，我甚至說不出話，但這只是第一步，我們要繼續向前衝。」

教士球星馬恰多（Manny Machado）也對球隊的季後賽之旅很有信心，「一切都不一樣了，但我們有一顆心，每個人都想贏。季後賽永遠有挑戰，棒球本來就很難。」