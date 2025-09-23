快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

MLB／教士險勝釀酒人鎖定季後賽門票 捕手佛明：能打進世界大賽

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊晉級季後賽。截圖自教士官方X
教士隊晉級季後賽。截圖自教士官方X

教士隊主場今天吸引滿場4萬2371名觀眾，最終在延長賽11局下，靠著捕手佛明（Freddy Fermin）再見安打，以5：4險勝釀酒人隊，確定晉級季後賽，近6年來第4次。

這場勝利讓教士鎖定國聯第5張季後賽門票，最後一張將由紅人、大都會、響尾蛇、巨人、紅雀和馬林魚隊爭取。教士目前落後道奇隊2.5場，落後國聯外卡第2的小熊隊也是2.5場，若按照目前排名，教士將在外卡系列賽對決小熊。

致勝功臣佛明受訪時直言，「我相信我們能靠這套投手陣容，打進世界大賽。這一刻非常特別，我甚至說不出話，但這只是第一步，我們要繼續向前衝。」

教士球星馬恰多（Manny Machado）也對球隊的季後賽之旅很有信心，「一切都不一樣了，但我們有一顆心，每個人都想贏。季後賽永遠有挑戰，棒球本來就很難。」

教士

相關新聞

MLB／鄧愷威超極端控球 美媒犀利評價「可能奪塞揚也可能旅義」

巨人隊爭季後賽門票尚存一絲希望，上周在生死存亡之際的先發投手出牌，卻令美國媒體提出質疑，The Athletic新聞網站...

MLB／道奇教頭曝大谷翔平季後賽使用說明書 大場面可能後援登板

大谷翔平先前面對費城人隊繳出5局無安打比賽，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日受訪回憶換投時的場景，以及投手大谷在季後賽的使用說明書。 大谷17日對費城人先發5局沒被敲任何安打，

MiLB／玩笑話成真 紅人3A工具人單場刷滿9守位大滿貫

紅人隊體系的29歲工具人喬丹（Levi Jordan），昨天在3A賽季最終戰完成單場9守位大滿貫，而這一切源自在兩個月前...

MLB／教士險勝釀酒人鎖定季後賽門票 捕手佛明：能打進世界大賽

教士隊主場今天吸引滿場4萬2371名觀眾，最終在延長賽11局下，靠著捕手佛明（Freddy Fermin）再見安打，以5：4險勝釀酒人隊，確定晉級季後賽，近6年來第4次。 這場勝利讓教士鎖定國聯

MLB／道奇教頭讚山本由伸有責任感！投球動作是壓制對手主因

道奇隊確定連第13年打進季後賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期接受日媒專訪時提到山本由伸，直呼他的投球動作幾乎沒有缺點。 山本由伸9月繳出防禦率0.86的鬼神成績，羅伯茲在日本節目

MLB／雜技接球會上癮？楊恩連兩天秀神奇play 主播驚呼「他又辦到了」

雜技接球似乎會上癮，國民隊中外野手楊恩（Jacob Young）昨天演出踢球接殺、沒收全壘打美技，今天再度以神奇守備躍上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。