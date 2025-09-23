快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

MLB／道奇教頭讚山本由伸有責任感！投球動作是壓制對手主因

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇教頭羅伯茲(左)、山本由伸(右)。 路透
道奇隊確定連第13年打進季後賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期接受日媒專訪時提到山本由伸，直呼他的投球動作幾乎沒有缺點。

山本由伸9月繳出防禦率0.86的鬼神成績，羅伯茲在日本節目《早安羅伯茲》上大讚，「他每次上場都知道自己必須投得很好，身為王牌必須帶來勝利，這種責任感和穩定度很了不起。」

羅伯茲也從技術層面解釋山本的投球威力，「投球動作沒缺點，雖然體型不是特別高大，但每種球路都用同樣的動作投出。無論四縫線、伸卡球、指叉球還是曲球，看起來都一模一樣，這就是為何打者經常揮空。」

山本由伸7日對上金鶯隊時，一度投出8.2局無安打比賽，退場後牛棚放火，連勝投一併燒掉，道奇以3：4輸球。羅伯茲回憶，「那是我執教以來最瘋狂的比賽，從沒見過那種比賽。現在牛棚不太穩，先發壓制對手，也取得領先，但比賽後段卻被逆轉，這真的很難受。」

