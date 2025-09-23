聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇教頭讚山本由伸有責任感！投球動作是壓制對手主因
道奇隊確定連第13年打進季後賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期接受日媒專訪時提到山本由伸，直呼他的投球動作幾乎沒有缺點。
山本由伸9月繳出防禦率0.86的鬼神成績，羅伯茲在日本節目《早安羅伯茲》上大讚，「他每次上場都知道自己必須投得很好，身為王牌必須帶來勝利，這種責任感和穩定度很了不起。」
羅伯茲也從技術層面解釋山本的投球威力，「投球動作沒缺點，雖然體型不是特別高大，但每種球路都用同樣的動作投出。無論四縫線、伸卡球、指叉球還是曲球，看起來都一模一樣，這就是為何打者經常揮空。」
山本由伸7日對上金鶯隊時，一度投出8.2局無安打比賽，退場後牛棚放火，連勝投一併燒掉，道奇以3：4輸球。羅伯茲回憶，「那是我執教以來最瘋狂的比賽，從沒見過那種比賽。現在牛棚不太穩，先發壓制對手，也取得領先，但比賽後段卻被逆轉，這真的很難受。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言