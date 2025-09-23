快訊

MLB／雜技接球會上癮？楊恩連兩天秀神奇play 主播驚呼「他又辦到了」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
國民隊中外野手楊恩再度上演雜技接球。 美聯社
國民隊中外野手楊恩再度上演雜技接球。 美聯社

雜技接球似乎會上癮，國民隊中外野手楊恩（Jacob Young）昨天演出踢球接殺、沒收全壘打美技，今天再度以神奇守備躍上大聯盟官網，面對進手套後又溜出的小白球，及時徒手抓住，讓轉播台上驚呼：「他又辦到了！」

楊恩昨天比賽就有神奇play，面對對手擊出的中外野深遠飛球，在全壘打牆前跳起來接到球，但撞牆後重心不穩，球從手套中掉出來，而他以神反應用右腳踢球，再以手套接殺，一連串動作驚呆全場，楊恩賽後也笑說感謝自己的大學足球教練。

國民今天以5：11不敵勇士隊之戰，楊恩在5局下再度搶戲，金河成打向中外野的平飛球，楊恩上演滑接，一度接進手套後又掉了出來，趕在球落地之前，他以右手徒手撈到這球，還是完成接殺。

「這就是本能反應，」楊恩說，雖然一切都是在轉瞬之間發生，但任何經歷過這種時刻的選手，在做出這些動作的當下，那畫面在腦中會像是慢動作一樣，就好像那顆球停留在空中很久，「但我情願不要再發生了，我比較想在第一時間就接住它。」

楊恩 國民

