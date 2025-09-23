MLB／鄧愷威超極端控球 美媒犀利評價「可能奪塞揚也可能旅義」

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巨人隊爭季後賽門票尚存一絲希望，上周在生死存亡之際的先發投手出牌，卻令美國媒體提出質疑，The Athletic新聞網站記者布里斯比（Grant Brisbee）點名，不論鄧愷威、麥唐諾（Trevor McDonald）的未來發展性如何，都不該是此刻該出現在巨人先發輪值裡的戰力，走到這一步，顯示巨人季前的輪值深度只是海市蜃樓。

巨人上周與道奇的4連戰至關重要，結局吞下1勝3敗，麥唐諾先發6局失1分無關勝敗，他先發的戰役是巨人唯一贏球的比賽；鄧愷威先發3局失2分，有6次三振，但也出現5次四死球保送，表現相當極端，雖在領先局面退場，但巨人後續遭到逆轉。

作者文章中指出，鄧愷威面對15位打者，送出6K，但也有3次觸身球、2次四壞球保送，他擁有最噁心、最怪異的球路位移，但也完全無法保證球會往他想要的位置去，「可以把他想像成類似蝴蝶球投手，他可能在37歲時拿到塞揚，但也可能明年此時已在義大利聯賽Fortitudo Bologna隊伍打球。」

布里斯比直言：「兩位投手的未來發展，現在還充滿問號，但有一件事是確定的，就是他們兩人都不應該在現在出現在這裡。」

巨人以兩人先發的結果都不算差，然而這篇專欄文章不以結果論來看，而是點出一項疑問。布里斯比指出，鄧愷威去年季後還一度遭到DFA後才簽小聯盟合約回歸，麥唐諾在開季前的先發投手排序只在第10到15位之間，如今巨人卻在非贏不可的系列賽必須啟用兩人先發，顯示巨人在先發投手戰力上是與季前規劃的戰力藍圖有落差。

巨人 鄧愷威 道奇

