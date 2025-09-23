MiLB／玩笑話成真 紅人3A工具人單場刷滿9守位大滿貫

紅人隊體系的29歲工具人喬丹（Levi Jordan），昨天在3A賽季最終戰完成單場9守位大滿貫，而這一切源自在兩個月前的一句玩笑話。

喬丹回憶，今年先前在一場守備兩度擔任游擊、二壘手，再移防外野的比賽，當時他跟3A總教練凱利（Pat Kelly）開玩笑說，如果可以單場守9個位置，應該會滿好玩，兩人當時一笑置之，想法卻已經開始醞釀，當時間來到賽季的最後一場例行賽，他們決定付諸實現。

喬丹昨天以先發三壘手出賽，接下來第二局游擊手、第三局二壘手、第四局一壘手、第五局左外野、第六局中外野、第七局右外野、第八局投手及三壘、第九局捕手，單場負責9守位。

雖說是超級工具人，但投手、捕手都是喬丹昨天才在職棒生涯首度解鎖的位置，他也坦言：「在全部9的位置裡，投手可能是我最緊張的一個位置，我希望至少可以投進好球帶，投給對手打，其實投出第一球後就感覺好多了，至少還丟得進好球帶，所以就當作傳接球去丟。」

他在第8局、4：4平手之際登板，面對3打席，對手都是第1球出棒，球速介在47.3到50.6哩之間，取得1個出局數，隨後再回到三壘。

第9局喬丹穿上捕手護具，挑戰第9個守位，紅人3A由捕手楊恩（Eric Yang）登板投球，面對9人次，被敲4安打、2保送，包括2發全壘打，最終丟掉5分，紅人3A終場以4：11輸給釀酒人3A。

喬丹表示，這件事從構想從實現，是自己永遠也不會忘記的經驗，「20年後，我能說自己在職棒單場打過9個位置，這會是很酷的事，可沒有太多人能吹噓這件事。」

小聯盟前一次有人締造單場9守位為2022年費城人隊3A卡斯提歐（Ali Castillo），大聯盟層級則有過5次，最近一次為2017年9月30日老虎隊羅麥（Andrew Romine）。