MLB／道奇教頭曝大谷翔平季後賽使用說明書 大場面可能後援登板

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平先前面對費城人隊繳出5局無安打比賽，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日受訪回憶換投時的場景，以及投手大谷在季後賽的使用說明書。

大谷17日對費城人先發5局沒被敲任何安打，只用68球就被換下場，道奇牛棚放火導致輸球。對此羅伯茲強調，「每次翔平先發時，我們都會嚴格設定局數，其實很希望他多投一局，但賽前已經說好只投到第5局。臨時改變計畫對翔平不公平。」

換投時兩人之間的對話也成為話題，羅伯茲回憶：「翔平那時候是笑著的，我只是問他感覺怎麼樣，想知道他想什麼，讓他下一次能準備得更好。這次投滿5局後，翔平感覺很好，下一次就能挑戰第6局，如果他能投滿6局，就能準備好季後賽。」

道奇連13年闖進季後賽，但高機率要打外卡系列賽，羅伯茲透露大谷預計在外卡系列賽先發登板。

是否有機會看到「終結者大谷」？羅伯茲表示，「如果他外卡系列賽先發，就需要3到5天休息，所以不可能同時待在牛棚。如果要讓他當終結者，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）、 道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）、翔平本人、訓練師、醫生、經紀人，全部都同意才可以。」

羅伯茲認為大谷具備守護神的心理素質和能力，他也補充說：「如果讓他以救援身分上場，那一定是在決定性的比賽。我認為並非完全不可能，季後賽什麼事都可能發生，大谷後援登板也不是不可能的事。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

