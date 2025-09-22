MLB／克蕭向球迷高喊「10月底見」 洛杉磯時報：永遠別把牛棚排除在外

道奇隊本季最後一場主場比賽以1：3不敵巨人隊，終止最近4連勝，即將退休的3屆塞揚獎投手克蕭（Clayton Kershaw）向球迷高喊「10月底見」，洛杉磯時報指出，這可能有點雄心勃勃，永遠不要把道奇牛棚排除在外。

儘管道奇球場最後一戰落敗，不過81場主場比賽湧進401萬2470人，已經連續12年在大聯盟總觀眾人數稱霸，人氣再度寫下完美句點。

道奇已獲季後賽門票，目前88勝68敗在國聯西區領先教士隊3場勝差，封王魔術數字降到3，例行賽最後6戰將在客場對決響尾蛇、水手隊，下個目標當然是近13年第12座分區冠軍。

洛杉磯時報指出，主場最後一戰的氣氛並非「再見」，而是「我們很快就會回來」，因為道奇和球迷預定下周重返主場，揭開國聯季後賽序幕，克蕭也喊話：「記住我們還有一個月的時間，所以10月底見。」

道奇挑戰世界大賽2連霸，克蕭當然希望退休前，全隊能堅持到季後賽最後一刻；洛杉磯時報特別強調，除非道奇在例行賽最後階段發生災難，否則季後賽至少能夠擁有兩場主場比賽，牛棚就是一個變數。

道奇落後國聯第2種子費城人隊（92勝64敗）4場勝差，10月1日恐怕要以第3種子身分，在外卡系列賽和外卡排名第3的球隊交手，在3戰2勝制占有主場優勢，這是洛杉磯時報認為「至少兩場主場」的原因。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）今天先發7局只被揮出1支安打，飆出10次三振，退場時1：0領先；崔南（Blake Treinen）8局上被揮出3支安打、出現兩次保送，只投0.2局失3分吞敗，最近牛棚問題讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）很傷腦筋。

崔南本月出賽9場，合計7局失11分（9分自責）、慘吞5敗、防禦率達11.57，羅伯茲坦言：「我必須相信自己看到的，不只是把賭注押在某人或是他的以往表現。」

羅伯茲說：「我們需要看到一些好表現，但最重要是希望崔南找回信心，說實在地，我認為現在他的自信不如我對他的信心。」