MLB／洛伊生涯二度30轟達標 光芒7：3退紅襪免於橫掃

面對紅襪系列賽已2連敗的光芒，本場比賽在首局就抓住機會率先拿下3分，二壘手洛伊（Brandon Lowe）更是在6局下敲出一支陽春砲，達成他本季的第30轟，並幫助球隊擴大分差，終場光芒以7：3收下勝利，避免系列賽遭紅襪橫掃。

首局狀態不佳的紅襪新秀左投厄利（Connelly Early）慘遭光芒打線狙擊，辛普森（Chandler Simpson）率先擊出一壘安打，迪亞茲（Yandy Diaz）與卡米奈羅（Junior Caminero）透過「好眼力」保送上壘，莫瑞爾（Christopher Morel）隨後擊出一記2分打點的二壘安打。光芒打者更是「趁你病，要你命」，利用紅襪的一次失誤，順利在本局進帳第3分。

6局下半洛伊抓住馬茲（Steven Matz）位置過甜的變化球，一棒將球轟出右外野大牆，幫助球隊取得4分領先。隨後，8局下半光芒隊又再度增添保險分，終場光芒便以4分差順利在主場關門，也結束過去面對紅襪8連敗的難堪紀錄。

洛伊在本場比賽開轟後，本季已達成30轟的紀錄，這是他職業生涯第二度完成此壯舉。而上一次他的全壘打數突破30大關可追溯至2021年的39轟。

本季洛伊的打擊三圍為.258/.309/.478，共打回81分打點。

Brandon Lowe crushes his 30th homer 💪 pic.twitter.com/yjUWzkRvUI — MLB (@MLB) 2025年9月22日