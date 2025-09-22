快訊

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

MLB／佐佐木朗希轉中繼收成效 將重返大聯盟最快25日登板

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇3A的「令和怪物」佐佐木朗希今面對水手3A，再度從中繼出發，僅用8球就讓打者三上三下，球速也恢復往日水準。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱他「表現非常出色」，並宣布他將重返大聯盟，最快25日登板。

賽後，羅伯茲談到子弟兵的好表現，「佐佐木朗希的表現非常出色，球的狀況也很好，他將飛往亞歷桑納與我們會合，雖然在周四前無法登板，但他已完成爭取機會所需的所有準備。」

自5月進入傷兵名單的佐佐木朗希，本場比賽在6局登板投球，面對3名打者，他靠著2個內野滾地球與1次漂亮三振收尾，最快球速高達97.9英里（157.6公里），顯示他已逐漸回復昔日「火球男」的身手。

對於今日再度交出無失分好投，佐佐木朗希也開心表示：「能夠三上三下解決3名打者，我認為是很好的表現。」另外，他也談到對中繼工作的適應，並指出這是自己職業生涯幾乎沒有中繼登板的經驗，他說：「久到我記不得是什麼時候了。」

當被問到今後佐佐木朗希在大聯盟的安排，羅伯茲表示：「我們目前仍在為冠軍而戰，這會是他本季第3次牛棚出賽，但若在大聯盟則會是首次，是否列入當日的登錄名單，將依比賽當天的情況來決定。」

道奇隊將在台灣時間周三與亞歷桑納響尾蛇展開系列賽3連戰，佐佐木朗希有機會在此系列賽中亮相。

佐佐木朗希 道奇 羅伯茲

相關新聞

MLB／大谷翔平首度季後賽啟動二刀流 傳有球隊抱怨不公

大谷翔平因為二刀流的特殊身分成了棒球場上的「獨角獸」，寫下震古鑠今的非凡成就，一人當兩人用的巨大價值，也是道奇願意用7億美元合約延攬他的重要理由。 隨著大谷本季重返投手丘後，這將會是他生涯首度以

MLB／大谷效應！道奇球場首度單季400萬人次進場 跟進4隊成就

道奇隊主場最終戰4萬6601人進場，全季進場觀眾達到401萬2470人，寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次，也是大聯...

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰巨人隊，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平4打數1安打、吞下兩次三振，中斷連兩戰開轟，本季53...

MLB／罕見踢球接殺、沒收全壘打！楊恩兩次超誇張守備KO大都會

爭取季後賽門票關鍵期，大都會隊今天在紐約主場以2：3不敵國民隊，國聯外卡排名和紅人隊並列第3，全因國民中外野手楊恩（Ja...

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，...

MLB／以為是水鬼已快衝上王座 守護者正面決戰老虎：我們準備好了

美聯中區王座爭奪戰上演激戰，守護者隊今天以2：6輸給雙城隊，中斷10連勝，但老虎隊也以2：6敗給勇士隊，推進6連敗，老虎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。