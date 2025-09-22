MLB／佐佐木朗希轉中繼收成效 將重返大聯盟最快25日登板
在道奇3A的「令和怪物」佐佐木朗希今面對水手3A，再度從中繼出發，僅用8球就讓打者三上三下，球速也恢復往日水準。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱他「表現非常出色」，並宣布他將重返大聯盟，最快25日登板。
賽後，羅伯茲談到子弟兵的好表現，「佐佐木朗希的表現非常出色，球的狀況也很好，他將飛往亞歷桑納與我們會合，雖然在周四前無法登板，但他已完成爭取機會所需的所有準備。」
自5月進入傷兵名單的佐佐木朗希，本場比賽在6局登板投球，面對3名打者，他靠著2個內野滾地球與1次漂亮三振收尾，最快球速高達97.9英里（157.6公里），顯示他已逐漸回復昔日「火球男」的身手。
對於今日再度交出無失分好投，佐佐木朗希也開心表示：「能夠三上三下解決3名打者，我認為是很好的表現。」另外，他也談到對中繼工作的適應，並指出這是自己職業生涯幾乎沒有中繼登板的經驗，他說：「久到我記不得是什麼時候了。」
當被問到今後佐佐木朗希在大聯盟的安排，羅伯茲表示：「我們目前仍在為冠軍而戰，這會是他本季第3次牛棚出賽，但若在大聯盟則會是首次，是否列入當日的登錄名單，將依比賽當天的情況來決定。」
道奇隊將在台灣時間周三與亞歷桑納響尾蛇展開系列賽3連戰，佐佐木朗希有機會在此系列賽中亮相。
