MLB／佐佐木朗希轉中繼收成效 將重返大聯盟最快25日登板

在道奇3A的「令和怪物」佐佐木朗希今面對水手3A，再度從中繼出發，僅用8球就讓打者三上三下，球速也恢復往日水準。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱他「表現非常出色」，並宣布他將重返大聯盟，最快25日登板。

賽後，羅伯茲談到子弟兵的好表現，「佐佐木朗希的表現非常出色，球的狀況也很好，他將飛往亞歷桑納與我們會合，雖然在周四前無法登板，但他已完成爭取機會所需的所有準備。」

Roki Sasaki update:



"Roki was really good. The stuff was good. So he'll fly to Arizona to come meet us there. He won't be available to pitch until Wednesday, but he's done what he needs to do to get an opportunity. We still have to get him on our roster." pic.twitter.com/PkhfL8KiCv — Doug McKain (@DMAC_LA) 2025年9月21日

自5月進入傷兵名單的佐佐木朗希，本場比賽在6局登板投球，面對3名打者，他靠著2個內野滾地球與1次漂亮三振收尾，最快球速高達97.9英里（157.6公里），顯示他已逐漸回復昔日「火球男」的身手。

對於今日再度交出無失分好投，佐佐木朗希也開心表示：「能夠三上三下解決3名打者，我認為是很好的表現。」另外，他也談到對中繼工作的適應，並指出這是自己職業生涯幾乎沒有中繼登板的經驗，他說：「久到我記不得是什麼時候了。」

當被問到今後佐佐木朗希在大聯盟的安排，羅伯茲表示：「我們目前仍在為冠軍而戰，這會是他本季第3次牛棚出賽，但若在大聯盟則會是首次，是否列入當日的登錄名單，將依比賽當天的情況來決定。」

道奇隊將在台灣時間周三與亞歷桑納響尾蛇展開系列賽3連戰，佐佐木朗希有機會在此系列賽中亮相。