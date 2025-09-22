MLB／大谷翔平首度季後賽啟動二刀流 傳有球隊抱怨不公

大谷翔平因為二刀流的特殊身分成了棒球場上的「獨角獸」，寫下震古鑠今的非凡成就，一人當兩人用的巨大價值，也是道奇願意用7億美元合約延攬他的重要理由。

隨著大谷本季重返投手丘後，這將會是他生涯首度以二刀流迎接季後賽的到來，然而與此同時也傳出有球團出現抱怨聲音，認為這樣的「大谷條款」等於讓道奇多了一名投手可以使用，高呼實在不公平。

大谷今年6月傷癒重回投手身分，累積41局投球，取得1勝1敗、防禦率3.29的成績，送出54次三振，顯示復原狀態良好。以目前的輪值來看，大谷很可能會在道奇外卡戰首場擔任心發。

《USA Today》記者奈登蓋爾（Bob Nightengale）報導指出，有部分球隊對於道奇因大谷翔平的特殊身份而享有額外投手名額感到不滿。「有球隊對於道奇能比其他球隊多帶一名投手一事感到不滿，因為大谷作為二刀流球員獲得了特殊豁免。」奈登蓋爾表示。

奈登蓋爾指出，如果大谷以先發投手身份登場，他在退場後仍可繼續以指定打擊（DH）身份留在比賽中。但若他先以DH身份上場，再以後援投手登板，當他退場後，就會失去DH資格，能讓他繼續留在場上的方式，就是改守外野，但他自2021年後就未再出任此角色。

儘管有出現讓大谷擔任牛棚甚至終結者角色的討論，或者以野手身分登場，但奈登蓋爾認為機率不高。「這就是為什麼幾乎可以確定，大谷在季後賽的角色將僅限於DH或先發投手。」

以二刀流球員條款的制定來看，並非純粹為道奇量身打造，而是大谷翔平的不世出天分解放了棒球世界的無限想像，而道奇的奪冠實力也進一步擴大了這樣的影響力，成了大聯盟季後賽的新風景。

有媒體也指出，早在大谷翔平以7億美元合約加入道奇時，外界基本上已經可以預見這樣的畫面，大家都很清楚。

不管如何，大谷翔平首次在季後賽以二刀流身分登場，肯定又會吸引所有人的目光，來自四面八方的聲音都會讓這個話題無限延伸。