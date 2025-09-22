MLB／敗投王弗里蘭勝投幫洛磯解套 國聯單季最多敗仍是大都會

今年一路挨打的洛磯隊，本季最後一場主場比賽吸引28516人進場觀戰，大聯盟「敗投王」弗里蘭（Kyle Freeland）先發6局只失1分，繳出優質內容奪下第5勝，洛磯終場以3：1擊敗天使隊，確定逃過國聯單季最多敗紀錄。

弗里蘭目前16敗和國民隊帕克（Mitchell Parker）並列最多敗投手，但帕克至少還有8勝，兩位敗投王比一比，還是弗里蘭較慘。

洛磯是本季第1支遭淘汰的球隊，連3季百敗也是隊史首見，已經連7季未進季後賽；弗里蘭今天先發6局被揮出5支安打、失1分，投出7次三振，優質表現也讓球隊避免寫下歷史性難看紀錄。

大都會隊1962年成軍，隊史第1個球季打出40勝1和120敗，寫下國聯球隊從1900年起單季最多敗紀錄；洛磯今天贏球後，本季戰績43勝113敗，就算最後兩個3連戰在客場對水手、巨人隊全敗，最慘119敗也不會超越大都會。

大聯盟從1900年起單季最多敗是白襪隊保有，去年慘吞121敗寫下所謂「現代棒球年代」最慘紀錄；白襪今天在主場2：3不敵教士隊，本季戰績掉到58勝98敗，最後6戰在客場和洋基、國民交手，必須搶下5勝才能避免連3季百敗，難度實在很高。