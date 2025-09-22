MLB／敗投王弗里蘭勝投幫洛磯解套 國聯單季最多敗仍是大都會

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
弗里蘭（Kyle Freeland）確定逃過國聯單季最多敗紀錄。 路透社
弗里蘭（Kyle Freeland）確定逃過國聯單季最多敗紀錄。 路透社

今年一路挨打的洛磯隊，本季最後一場主場比賽吸引28516人進場觀戰，大聯盟「敗投王」弗里蘭（Kyle Freeland）先發6局只失1分，繳出優質內容奪下第5勝，洛磯終場以3：1擊敗天使隊，確定逃過國聯單季最多敗紀錄。

弗里蘭目前16敗和國民隊帕克（Mitchell Parker）並列最多敗投手，但帕克至少還有8勝，兩位敗投王比一比，還是弗里蘭較慘。

洛磯是本季第1支遭淘汰的球隊，連3季百敗也是隊史首見，已經連7季未進季後賽；弗里蘭今天先發6局被揮出5支安打、失1分，投出7次三振，優質表現也讓球隊避免寫下歷史性難看紀錄。

大都會隊1962年成軍，隊史第1個球季打出40勝1和120敗，寫下國聯球隊從1900年起單季最多敗紀錄；洛磯今天贏球後，本季戰績43勝113敗，就算最後兩個3連戰在客場對水手、巨人隊全敗，最慘119敗也不會超越大都會。

大聯盟從1900年起單季最多敗是白襪隊保有，去年慘吞121敗寫下所謂「現代棒球年代」最慘紀錄；白襪今天在主場2：3不敵教士隊，本季戰績掉到58勝98敗，最後6戰在客場和洋基、國民交手，必須搶下5勝才能避免連3季百敗，難度實在很高。

洛磯 國民 大都會

相關新聞

MLB／大谷效應！道奇球場首度單季400萬人次進場 跟進4隊成就

道奇隊主場最終戰4萬6601人進場，全季進場觀眾達到401萬2470人，寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次，也是大聯...

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰巨人隊，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平4打數1安打、吞下兩次三振，中斷連兩戰開轟，本季53...

MLB／罕見踢球接殺、沒收全壘打！楊恩兩次超誇張守備KO大都會

爭取季後賽門票關鍵期，大都會隊今天在紐約主場以2：3不敵國民隊，國聯外卡排名和紅人隊並列第3，全因國民中外野手楊恩（Ja...

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，...

MLB／以為是水鬼已快衝上王座 守護者正面決戰老虎：我們準備好了

美聯中區王座爭奪戰上演激戰，守護者隊今天以2：6輸給雙城隊，中斷10連勝，但老虎隊也以2：6敗給勇士隊，推進6連敗，老虎...

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）連續兩天開砲，今天對太空人隊之戰2局上揮出兩分全壘打，本季第58轟出爐，穩居...

