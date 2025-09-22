MLB／藍鳥也進季後賽12強了！最後1周晉級、淘汰球隊看這裡

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、希曼尼茲（Andres Gimenez）聯手攻下4分打點，藍鳥隊今天在客場以8：5擊敗皇家隊，不但終止4連敗，也以90勝66敗確定晉級季後賽，成為美聯首支晉級球隊。

小葛雷諾今天5打數2安打、攻下2分打點，他說：「 工作還沒完成，我們要在分區封王。」

大聯盟例行賽將在29日落幕，季後賽12強已有釀酒人、費城人（都獲分區冠軍）、小熊、道奇、藍鳥搶到門票，意謂國聯只剩最後兩席，美聯還有5席，10支遭淘汰的球隊是洛磯、國民、海盜、勇士、白襪、雙城、天使、金鶯、運動家、光芒隊。

藍鳥成為美聯首支晉級季後賽球隊。 美聯社

藍鳥前一次晉級季後賽是前年美聯外卡排名第3，只打兩場比賽就出局，最近一次贏球是2016年美聯冠軍戰；藍鳥今年成為大聯盟第3支達到90勝的球隊，目前在美聯東區領先洋基隊兩場勝差，例行賽最後6戰最大目標是奪下分區冠軍，以美聯頭號種子挺進季後賽。

藍鳥今年成為大聯盟第3支達到90勝的球隊，目前在美聯東區領先洋基隊兩場勝差，例行賽最後6戰最大目標是奪下分區冠軍，以美聯頭號種子挺進季後賽。 路透社

藍鳥在1992、93年完成世界大賽2連霸後，直到2015年才重返季後賽，但2015、16年都在美聯冠軍戰出局，2020、22、23年更在外卡系列賽打包，目前在季後賽7連敗。