快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／藍鳥也進季後賽12強了！最後1周晉級、淘汰球隊看這裡

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥成為美聯首支晉級季後賽球隊，全隊灑香檳興奮慶祝。 路透社
藍鳥成為美聯首支晉級季後賽球隊，全隊灑香檳興奮慶祝。 路透社

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、希曼尼茲（Andres Gimenez）聯手攻下4分打點，藍鳥隊今天在客場以8：5擊敗皇家隊，不但終止4連敗，也以90勝66敗確定晉級季後賽，成為美聯首支晉級球隊。

小葛雷諾今天5打數2安打、攻下2分打點，他說：「 工作還沒完成，我們要在分區封王。」

大聯盟例行賽將在29日落幕，季後賽12強已有釀酒人、費城人（都獲分區冠軍）、小熊、道奇、藍鳥搶到門票，意謂國聯只剩最後兩席，美聯還有5席，10支遭淘汰的球隊是洛磯、國民、海盜、勇士、白襪、雙城、天使、金鶯、運動家、光芒隊。

藍鳥成為美聯首支晉級季後賽球隊。 美聯社
藍鳥成為美聯首支晉級季後賽球隊。 美聯社

藍鳥前一次晉級季後賽是前年美聯外卡排名第3，只打兩場比賽就出局，最近一次贏球是2016年美聯冠軍戰；藍鳥今年成為大聯盟第3支達到90勝的球隊，目前在美聯東區領先洋基隊兩場勝差，例行賽最後6戰最大目標是奪下分區冠軍，以美聯頭號種子挺進季後賽。

藍鳥今年成為大聯盟第3支達到90勝的球隊，目前在美聯東區領先洋基隊兩場勝差，例行賽最後6戰最大目標是奪下分區冠軍，以美聯頭號種子挺進季後賽。 路透社
藍鳥今年成為大聯盟第3支達到90勝的球隊，目前在美聯東區領先洋基隊兩場勝差，例行賽最後6戰最大目標是奪下分區冠軍，以美聯頭號種子挺進季後賽。 路透社

藍鳥在1992、93年完成世界大賽2連霸後，直到2015年才重返季後賽，但2015、16年都在美聯冠軍戰出局，2020、22、23年更在外卡系列賽打包，目前在季後賽7連敗。

目前在季後賽7連敗的藍鳥期盼今年有所突破。 美聯社
目前在季後賽7連敗的藍鳥期盼今年有所突破。 美聯社

藍鳥 大聯盟 小葛雷諾

延伸閱讀

MLB／罕見踢球接殺、沒收全壘打！楊恩兩次超誇張守備KO大都會

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

田徑／世錦賽美國男子4x400接力 重賽後晉級

相關新聞

MLB／大谷效應！道奇球場首度單季400萬人次進場 跟進4隊成就

道奇隊主場最終戰4萬6601人進場，全季進場觀眾達到401萬2470人，寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次，也是大聯...

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰巨人隊，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平4打數1安打、吞下兩次三振，中斷連兩戰開轟，本季53...

MLB／罕見踢球接殺、沒收全壘打！楊恩兩次超誇張守備KO大都會

爭取季後賽門票關鍵期，大都會隊今天在紐約主場以2：3不敵國民隊，國聯外卡排名和紅人隊並列第3，全因國民中外野手楊恩（Ja...

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，...

MLB／以為是水鬼已快衝上王座 守護者正面決戰老虎：我們準備好了

美聯中區王座爭奪戰上演激戰，守護者隊今天以2：6輸給雙城隊，中斷10連勝，但老虎隊也以2：6敗給勇士隊，推進6連敗，老虎...

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）連續兩天開砲，今天對太空人隊之戰2局上揮出兩分全壘打，本季第58轟出爐，穩居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。