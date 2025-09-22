快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

MLB／罕見踢球接殺、沒收全壘打！楊恩兩次超誇張守備KO大都會

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國民隊中外野手楊恩上演超神奇接殺。圖截自影片
國民隊中外野手楊恩上演超神奇接殺。圖截自影片

爭取季後賽門票關鍵期，大都會隊今天在紐約主場以2：3不敵國民隊，國聯外卡排名和紅人隊並列第3，全因國民中外野手楊恩（Jacob Young）兩次超誇張守備美技，不但罕見踢球接殺，還沒收追平比數的全壘打，讓大都會以1分之差飲恨。

大都會打完前4局以1：3落後，5局下貝提（Brett Baty）揮出中外野方向深遠飛球，楊恩在全壘打牆前跳起來接到球，但撞牆後重心不穩，球從手套中掉出來；他的反應很快，在球落地前用右腳踢起來，再用手套完成接殺動作，這一幕讓大都會球員和現場42960名球迷簡直無法相信。

「我試著踢球，這是本能思考。」他說：「作為一個孩子或一個人，永遠不該讓球落地，就是一種反應踢回給自己，這要歸功於我的大學足球教練。」

大都會6局下靠林多（Francisco Lindor）陽春砲追成2：3，苦戰到9局下惡夢又來了，艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）代打又揮出中外野方向深遠飛球，楊恩直接在全壘打牆上方沒收，也為自己的精彩守備振臂歡呼，大都會追平轟消失，這半局連續3名打者出局結束比賽。

楊恩說：「沒有什麼比讓4萬人安靜下來更好了，它永遠不會過時。 」

國聯外卡前兩名是小熊、教士隊，領先地位穩固，紅人隊今天以1：0擊敗小熊，最近拚出5連勝，反觀大都會吞下2連敗，兩隊戰績都是80勝76敗，響尾蛇隊只落後1場勝差，外卡最後一席形成3搶1局面。

楊恩 大都會

延伸閱讀

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

MLB／索托30轟30盜達陣本季第一人 簽大約後長出快腿

歐錦賽／握手完還偷襲！法國後衛不講武德引爆衝突 親自向唐西奇道歉

相關新聞

MLB／大谷效應！道奇球場首度單季400萬人次進場 跟進4隊成就

道奇隊主場最終戰4萬6601人進場，全季進場觀眾達到401萬2470人，寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次，也是大聯...

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰巨人隊，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平4打數1安打、吞下兩次三振，中斷連兩戰開轟，本季53...

MLB／罕見踢球接殺、沒收全壘打！楊恩兩次超誇張守備KO大都會

爭取季後賽門票關鍵期，大都會隊今天在紐約主場以2：3不敵國民隊，國聯外卡排名和紅人隊並列第3，全因國民中外野手楊恩（Ja...

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，...

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）連續兩天開砲，今天對太空人隊之戰2局上揮出兩分全壘打，本季第58轟出爐，穩居...

MLB／鄧愷威2度三振大谷 教頭嘆控球不穩

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第七次大聯盟先發、生涯首次對道奇隊，雖然讓「ＭＶＰ三連星」都吞下三振，更兩度Ｋ掉大谷翔平，但用球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。