MLB／罕見踢球接殺、沒收全壘打！楊恩兩次超誇張守備KO大都會

爭取季後賽門票關鍵期，大都會隊今天在紐約主場以2：3不敵國民隊，國聯外卡排名和紅人隊並列第3，全因國民中外野手楊恩（Jacob Young）兩次超誇張守備美技，不但罕見踢球接殺，還沒收追平比數的全壘打，讓大都會以1分之差飲恨。

大都會打完前4局以1：3落後，5局下貝提（Brett Baty）揮出中外野方向深遠飛球，楊恩在全壘打牆前跳起來接到球，但撞牆後重心不穩，球從手套中掉出來；他的反應很快，在球落地前用右腳踢起來，再用手套完成接殺動作，這一幕讓大都會球員和現場42960名球迷簡直無法相信。

「我試著踢球，這是本能思考。」他說：「作為一個孩子或一個人，永遠不該讓球落地，就是一種反應踢回給自己，這要歸功於我的大學足球教練。」

大都會6局下靠林多（Francisco Lindor）陽春砲追成2：3，苦戰到9局下惡夢又來了，艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）代打又揮出中外野方向深遠飛球，楊恩直接在全壘打牆上方沒收，也為自己的精彩守備振臂歡呼，大都會追平轟消失，這半局連續3名打者出局結束比賽。

楊恩說：「沒有什麼比讓4萬人安靜下來更好了，它永遠不會過時。 」

國聯外卡前兩名是小熊、教士隊，領先地位穩固，紅人隊今天以1：0擊敗小熊，最近拚出5連勝，反觀大都會吞下2連敗，兩隊戰績都是80勝76敗，響尾蛇隊只落後1場勝差，外卡最後一席形成3搶1局面。