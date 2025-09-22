MLB／以為是水鬼已快衝上王座 守護者正面決戰老虎：我們準備好了

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

美聯中區王座爭奪戰上演激戰，守護者隊今天以2：6輸給雙城隊，中斷10連勝，但老虎隊也以2：6敗給勇士隊，推進6連敗，老虎領先勝差依然只有1場，雙方接下來要在守護者主場展開3連戰，成為「天王山之戰」。

守護者在8月26日時勝率還不到5成，以64勝66敗排名美中第三，落後龍頭老虎12.5場勝差，季後賽看起來已在絕望邊緣，卻在接下來24場比賽狂贏19場，昨天取得10連勝賽後，已經追到僅差距老虎1場。

守護者從瀕臨絕望打到充滿希望，外野手史蒂文關（Steven Kwan）坦言：「過去一個月，很多人都覺得我們出局了，通常選手可能會開始檢視數據、展望休賽季了，但我們打出無私的棒球、一起奮戰，緊緊相依在一起，這段日子真的很有趣，接下來會是非常令人期待的一周。」

兩軍今天都以輸球收場，老虎維持1場勝差領先，接下來就是正面對決。守護者將在主場作戰，教頭沃特（Stephen Vogt）呼籲克里夫蘭球迷進場相挺，「我知道是平日，大家要上班上課，但我們需要我們的球迷，希望大家可以塞滿主場，男孩們（選手）都準備好了，現在就是勝敗關頭，這個禮拜一定會很有趣。」

勇士 老虎 守護者

