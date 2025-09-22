快訊

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手隊重砲捕手羅利本季第58轟出爐，穩居大聯盟全壘打王。 路透社
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）連續兩天開砲，今天對太空人隊之戰2局上揮出兩分全壘打，本季第58轟出爐，穩居大聯盟全壘打王，水手終場以7：3獲勝，完成休士頓客場3連戰橫掃，也讓太空人爭取季後賽門票出現危機。

水手打線面對太空人先發投手亞歷山大（Jason Alexander），2局上一口氣攻下7分奠定勝基，克勞佛（J.P. Crawford）轟出滿貫砲，成為太空人重傷害，羅利追加兩分砲，單季58轟刷新隊史紀錄，例行賽最後6戰有機會成為史上第7位「60轟俱樂部」成員。

水手最近拚出4連勝，戰績升至87勝69敗，領先太空人勝差拉大到3場，離美聯西區冠軍愈來愈近；反觀太空人吞下3連敗後，戰績84勝72敗和守護者隊在美聯外卡排名並列第3。

洋基隊在美聯外卡穩居領先，紅襪隊排名居次，太空人、守護者落後紅襪1.5場勝差，從目前戰況看來，太空人和守護者爭取最後一席，甚至3隊爭搶兩席都可能發生。

水手隊重砲捕手羅利連續兩天開轟。 路透社
水手 紅襪 守護者

相關新聞

MLB／大谷效應！道奇球場首度單季400萬人次進場 跟進4隊成就

道奇隊主場最終戰4萬6601人進場，全季進場觀眾達到401萬2470人，寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次，也是大聯...

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰巨人隊，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平4打數1安打、吞下兩次三振，中斷連兩戰開轟，本季53...

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，...

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）連續兩天開砲，今天對太空人隊之戰2局上揮出兩分全壘打，本季第58轟出爐，穩居...

MLB／鄧愷威2度三振大谷 教頭嘆控球不穩

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第七次大聯盟先發、生涯首次對道奇隊，雖然讓「ＭＶＰ三連星」都吞下三振，更兩度Ｋ掉大谷翔平，但用球...

MLB／拉米瑞茲創造歷史！連兩年「30轟40盜」 躋身傳奇行列

克里夫蘭守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天對雙城打出本季第30轟，完成生涯第3次「30轟30盜」，也是連續兩年達成「30轟40盜」壯舉。大聯盟史上能多次達成「30轟40盜」這項紀

