MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）連續兩天開砲，今天對太空人隊之戰2局上揮出兩分全壘打，本季第58轟出爐，穩居大聯盟全壘打王，水手終場以7：3獲勝，完成休士頓客場3連戰橫掃，也讓太空人爭取季後賽門票出現危機。
水手打線面對太空人先發投手亞歷山大（Jason Alexander），2局上一口氣攻下7分奠定勝基，克勞佛（J.P. Crawford）轟出滿貫砲，成為太空人重傷害，羅利追加兩分砲，單季58轟刷新隊史紀錄，例行賽最後6戰有機會成為史上第7位「60轟俱樂部」成員。
水手最近拚出4連勝，戰績升至87勝69敗，領先太空人勝差拉大到3場，離美聯西區冠軍愈來愈近；反觀太空人吞下3連敗後，戰績84勝72敗和守護者隊在美聯外卡排名並列第3。
洋基隊在美聯外卡穩居領先，紅襪隊排名居次，太空人、守護者落後紅襪1.5場勝差，從目前戰況看來，太空人和守護者爭取最後一席，甚至3隊爭搶兩席都可能發生。
