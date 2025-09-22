MLB／大谷效應！道奇球場首度單季400萬人次進場 跟進4隊成就

道奇隊主場最終戰4萬6601人進場，全季進場觀眾達到401萬2470人，寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次，也是大聯盟史上第10例，總教練羅伯茲（Dave Roberts）感謝球迷相挺，大讚：「我們擁有全體壇最棒的球迷」。

道奇本季81場主場賽事落幕，合計401萬2470人次進場，場均4萬9537人，跟進藍鳥（1991到93年）、洛磯（1993年）、洋基（2005到08年）、大都會（2008年）的行列，成為史上第10例單季主場票房400萬人次以上。

羅伯茲表示，「看到球迷每晚來到這裡，真的很不可思議，這也是我認為我們擁有體壇最棒球迷的原因，數字會說話，從過去的周末就看得出來，球迷們的熱情以及選手給予的回應，真的是很棒的互動。」

道奇隊主場寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次。 路透社

美聯社報導指出，道奇原本就是人氣球隊，加上長年身為贏家，讓他們積累更多人氣，「廣大的粉絲基數，加上大谷的全球人氣，可以解釋為什麼道奇能在客場票房也排第一。」

主場票房衝破400萬人次雖是道奇隊史第一次，但過去洛杉磯時報曾回溯一段往事，不同於現在大聯盟的票房統計是納入所有已售出門票，以前國聯並未統計實際上未進場的門票，否則道奇在1982年時可能就有過超過400萬人次進場。前行銷部副總裁史托克漢姆（Barry Stockhamer）說：「當藍鳥成為第一支宣布400萬人次進場的球隊時，我們當中有許多人都想到這件事，其實道奇可能以前就辦到過了。」