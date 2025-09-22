快訊

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
卡洛爾成為響尾蛇隊史首位達到單季「30-30」的球員。 美聯社
卡洛爾成為響尾蛇隊史首位達到單季「30-30」的球員。 美聯社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，6局下盜上二壘，演出本季第30次盜壘成功，成為隊史首位達到單季「30-30」的球員，響尾蛇終場9：2獲勝，全力爭取國聯外卡。

響尾蛇前兩局攻下6分奠定勝基，卡洛爾5打數2安打、攻下4分打點，成為贏球大功臣，單季全壘打數再創個人新高，也是大聯盟本季第4位達到「30-30」的球員，加入大都會隊索托（Juan Soto）、洋基隊奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、守護者隊拉米瑞茲（ Jose Ramirez）的行列。

這是大聯盟史上第76次單季「30-30」紀錄，卡洛爾說：「今年目標是30支全壘打，而且盜壘超過 30次，能在例行賽結束前實現真的很棒，球隊過去一直有非常優秀的球員，能夠成為第一人感覺很好。」

卡洛爾本季17支三壘打在大聯盟穩居第1，同樣是個人生涯4年最猛，今天成為史上第3位單季達到30轟、30盜、15支三壘打的球員，前兩人是1957年梅斯（Willie Mays）、2007年羅林斯（Jimmy Rollins），他說：「這也很棒，大聯盟打很久了，能做一些某種程度具有歷史意義的事，意味自己正在做正確的事。」

本季例行賽將在29日結束，響尾蛇目前79勝77敗在國聯外卡排名第5，只落後大都會、紅人隊1場勝差，國聯外卡最後一席形成3搶1局面。

響尾蛇 卡洛爾 大聯盟

相關新聞

MLB／大谷效應！道奇球場首度單季400萬人次進場 跟進4隊成就

道奇隊主場最終戰4萬6601人進場，全季進場觀眾達到401萬2470人，寫下隊史第一次單季票房達陣400萬人次，也是大聯...

MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰巨人隊，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平4打數1安打、吞下兩次三振，中斷連兩戰開轟，本季53...

MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，...

MLB／水手重砲羅利58轟再破隊史 太空人拚季後賽門票重傷害

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）連續兩天開砲，今天對太空人隊之戰2局上揮出兩分全壘打，本季第58轟出爐，穩居...

MLB／鄧愷威2度三振大谷 教頭嘆控球不穩

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第七次大聯盟先發、生涯首次對道奇隊，雖然讓「ＭＶＰ三連星」都吞下三振，更兩度Ｋ掉大谷翔平，但用球...

MLB／拉米瑞茲創造歷史！連兩年「30轟40盜」 躋身傳奇行列

克里夫蘭守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天對雙城打出本季第30轟，完成生涯第3次「30轟30盜」，也是連續兩年達成「30轟40盜」壯舉。大聯盟史上能多次達成「30轟40盜」這項紀

