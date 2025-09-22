MLB／卡洛爾先開轟再盜壘 響尾蛇首位完成「30-30」球員

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天對費城人隊之戰第2局轟出三分砲，本季第31支全壘打出爐，6局下盜上二壘，演出本季第30次盜壘成功，成為隊史首位達到單季「30-30」的球員，響尾蛇終場9：2獲勝，全力爭取國聯外卡。

響尾蛇前兩局攻下6分奠定勝基，卡洛爾5打數2安打、攻下4分打點，成為贏球大功臣，單季全壘打數再創個人新高，也是大聯盟本季第4位達到「30-30」的球員，加入大都會隊索托（Juan Soto）、洋基隊奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、守護者隊拉米瑞茲（ Jose Ramirez）的行列。

The first 30 HR/30 SB season in @Dbacks history belongs to Corbin Carroll! pic.twitter.com/MMjJLlKf7a — MLB (@MLB) 2025年9月21日

這是大聯盟史上第76次單季「30-30」紀錄，卡洛爾說：「今年目標是30支全壘打，而且盜壘超過 30次，能在例行賽結束前實現真的很棒，球隊過去一直有非常優秀的球員，能夠成為第一人感覺很好。」

卡洛爾本季17支三壘打在大聯盟穩居第1，同樣是個人生涯4年最猛，今天成為史上第3位單季達到30轟、30盜、15支三壘打的球員，前兩人是1957年梅斯（Willie Mays）、2007年羅林斯（Jimmy Rollins），他說：「這也很棒，大聯盟打很久了，能做一些某種程度具有歷史意義的事，意味自己正在做正確的事。」

本季例行賽將在29日結束，響尾蛇目前79勝77敗在國聯外卡排名第5，只落後大都會、紅人隊1場勝差，國聯外卡最後一席形成3搶1局面。