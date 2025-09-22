MLB／大谷翔平、史瓦柏都未開轟 國聯全壘打王最後6戰定輸贏

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
道奇隊今天在洛杉磯主場再戰巨人隊，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平4打數1安打、吞下兩次三振，中斷連兩戰開轟，本季53支全壘打仍和費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王，例行賽最後6戰定輸贏。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）今天先發7局只被揮出1支安打，飆出10次三振，退場時1：0領先；崔南（Blake Treinen）8局上接手，面對7名打者被揮出3支安打、出現兩次保送，只投0.2局失3分，道奇終場1：3落敗，終止4連勝。

巨人逃過4連戰被橫掃命運，本季對戰道奇4勝9敗結束，重傷害是近9戰吞7敗，戰績掉到77勝79敗，國聯外卡排名第6，幾乎失去晉級季後賽的機會。

史瓦柏今天對響尾蛇隊之戰5打數掛零、吞下1次三振，連續5場比賽未開轟，費城人以2：9輸球，最後兩個3連戰將和馬林魚、雙城隊交手。

大谷翔平近6戰4轟，再度並列國聯全壘打排名第1，能否連3季奪下聯盟全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟），就看接下來對響尾蛇、水手隊系列賽的表現。

道奇明天休兵，後天將在鳳凰城對響尾蛇進行3連戰首戰，大谷將登板先發，剛好是生涯第100場先發任務，爭取第40勝。

道奇 響尾蛇

