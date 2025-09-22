MLB／鄧愷威2度三振大谷 教頭嘆控球不穩

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第七次大聯盟先發、生涯首次對道奇隊，雖然讓「ＭＶＰ三連星」都吞下三振，更兩度Ｋ掉大谷翔平，但用球數過高僅投三局就退場；巨人總教練梅爾文直言，無法整場維持穩定是鄧愷威的最大課題。

鄧愷威昨天先發三局飆出六Ｋ，第一、三局對上大谷兩個打席都投出三振，面對貝茲、弗里曼也奪Ｋ，雖然首局被孟西轟出兩分全壘打，但退場時巨人仍以四比二領先，最後道奇打線狂轟巨人牛棚才以七比五逆轉勝。

鄧愷威投完三局就用了七十四球，僅卅九顆好球，被敲一支安打，五次四死球紀錄包括三次觸身球，此役無關勝敗，本季戰績二勝四敗、防禦率六點三七。 梅爾文說：「他有時真的投很好，有時球路又發揮不了作用，今年就是這樣，可以三振大谷，但又控球不穩。」

鄧愷威表示，第一個打席對決大谷翔平很興奮，畢竟他是全聯盟最好打者之一，自己有時會突然找不到放球點，但不是投球機制的問題，只能深呼吸告訴自己「不要太閃，丟進去讓他打」。

道奇靠凶猛火力改變戰局，四局下包含康佛托陽春砲在內攻下兩分追平比數，五局下艾德曼再轟陽春砲超前；六局下大谷陽春砲擴大領先，大谷近五戰出現四轟，本季全壘打數推進到五十三支，與費城人隊史瓦柏並列國聯第一，例行賽最後一周決定全壘打王。

大谷全場三打數一安打、攻下一打點，幫助道奇取得四連勝，國聯西區封王魔術數字降至三。