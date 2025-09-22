MLB／響尾蛇隊台灣日 華航開球

華航（2610）搶攻北美市場動作頻頻，華航即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘前去拜訪台積體電亞利桑那廠；亞利桑納響尾蛇隊「台灣日」20日在鳳凰城大通球場登場，由陳漢銘擔任開球嘉賓。

2025美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑那響尾蛇隊台灣日，於美西時間9月20日在鳳凰城大通球場（Chase Field）盛大登場，中華航空總經理陳漢銘與台灣棒球名將張泰山共同擔任開球嘉賓，為這場由響尾蛇隊對戰費城人隊的賽事揭開序幕，鳳凰城市長Kate Gallego也到場參與盛會。

陳漢銘表示，華航立足北美市場已逾半世紀，持續展現穩健的發展實力，今年底開航鳳凰城為北美直航的第七個客運航點，航網版圖再下一城，目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華；此次，非常榮幸受邀擔任響尾蛇隊台灣日的開球嘉賓。

鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，華航特地帶來即將開航鳳凰城的好消息給在場觀眾，12月3日起，華航將提供每周三班台北-鳳凰城來回直飛不中停的航班，以頂級服務串聯台北與鳳凰城。

陳漢銘進一步指出，鳳凰城航線不僅滿足台灣與美國西南地區商務與旅遊需求，更可善用台北桃園轉機樞紐優勢，順暢銜接華航廣布的東南亞、東北亞航網，提供往返美國與亞洲市場的旅客及貨運業者一站式的服務，讓鳳凰城成為通往亞洲的理想門戶。

歡慶鳳凰城即將開航，華航特別參與9月20日響尾蛇隊台灣日活動；華航與響尾蛇隊頗有淵源，華航支持的旅美棒球好手林昱珉，正是效力於響尾蛇體系的球隊。美國職棒大聯盟的「台灣日」源於慶祝台灣文化、凝聚僑民社群而設立的主題賽事，囊括文化多元、認同、驕傲與推廣等多重意義，當日現場吸引眾多台僑、台商及當地民眾齊聚一堂。

華航台北-鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城CI036於16：30 自桃園機場出發，當地時間13：35抵達；回程鳳凰城飛往台北CI035於16：00起飛，台灣時間隔天22：20抵達桃園機場，往返航班皆提供一站抵達、來回直飛不中停的服務。