MLB／拉米瑞茲創造歷史！連兩年「30轟40盜」 躋身傳奇行列

克里夫蘭守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天對雙城打出本季第30轟，完成生涯第3次「30轟30盜」，也是連續兩年達成「30轟40盜」壯舉。大聯盟史上能多次達成「30轟40盜」這項紀錄的球員，僅有老邦茲（Bobby Bonds，4次）、邦茲（Barry Bonds，2次）和索利安諾（Alfonso Soriano，2次）。

此外，拉米瑞茲本季還敲出31支二壘打，成為史上第3位3度完成「30轟、30二壘打、30盜壘」的球員，同樣與邦茲、索利安諾並列。拉米瑞茲也是隊史第4位至少2度繳出單季40盜的球員，前3人分別是洛夫頓（Kenny Lofton，6次）、瓦茲奎爾（Omar Vizquel，2次）與巴特勒（Brett Butler，2次）。

José Ramírez smacks his 30th homer of the season!



The @CleGuardians lead early 👀 pic.twitter.com/7HUcbkyKQq — MLB (@MLB) 2025年9月20日

更難能可貴的是，拉米瑞茲成為大聯盟史上第2位能以「左右開弓」身分完成3次「30轟30盜」的打者，同時也是史上第2位能在三壘手位置締造這項成就的球員，與昔日大都會重砲強森（Howard Johnson）齊名。

目前大聯盟史上，能夠完成至少3次「30轟30盜」的球員屈指可數，除了拉米瑞茲與強森外，索利安諾完成4次、邦茲父子檔各有5次。

守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）盛讚愛將：「拉米瑞茲的穩定火力與全能身手，不僅帶動守護者衝擊外卡席位，更讓他在棒壇歷史上佔據一席之地。每天看他比賽真的太酷了，有時候我們太習慣，反而忘記他做的事有多不凡。單單30轟30盜就已經很特別了，更何況是連續兩年30轟40盜。在球隊整體火力不算突出的賽季，他依舊能保持高檔水準，我對他感到無比開心。」

拉米瑞茲則表示：「能被拿來和這些傳奇球員比較，我感到非常驕傲與滿足。他們都是史上最偉大的球員之一。我感謝上帝讓我保持健康，這才讓我能站在這裡。我知道未來還會有更多球員能持續達成這樣的成就。」

30/30 season for Jose Ramirez for the third time in his career! pic.twitter.com/c6viqRz3vB — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年9月20日

在7月初一度落後多達15.5場的守護者，挾著近期這波10連勝高潮，加上底特律老虎的頹勢，在美聯中區追到僅有1場勝差，保有挑戰分區冠軍的機會。倘若他們最終逆轉登頂，將締造大聯盟史上最大勝差逆轉紀錄。

現有紀錄是1914年波士頓勇士在落後15場下逆轉奪冠，分區制時代則是1978年紐約洋基落後14場仍拿下分區冠軍。如今，守護者正一步步逼近書寫新頁。