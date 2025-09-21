快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

MLB／拉米瑞茲創造歷史！連兩年「30轟40盜」 躋身傳奇行列

聯合新聞網／ 綜合外電報導
拉米瑞茲完成生涯第3次「30轟30盜」，也是連續兩年達成「30轟40盜」壯舉。 路透社
拉米瑞茲完成生涯第3次「30轟30盜」，也是連續兩年達成「30轟40盜」壯舉。 路透社

克里夫蘭守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天對雙城打出本季第30轟，完成生涯第3次「30轟30盜」，也是連續兩年達成「30轟40盜」壯舉。大聯盟史上能多次達成「30轟40盜」這項紀錄的球員，僅有老邦茲（Bobby Bonds，4次）、邦茲（Barry Bonds，2次）和索利安諾（Alfonso Soriano，2次）。

此外，拉米瑞茲本季還敲出31支二壘打，成為史上第3位3度完成「30轟、30二壘打、30盜壘」的球員，同樣與邦茲、索利安諾並列。拉米瑞茲也是隊史第4位至少2度繳出單季40盜的球員，前3人分別是洛夫頓（Kenny Lofton，6次）、瓦茲奎爾（Omar Vizquel，2次）與巴特勒（Brett Butler，2次）。

更難能可貴的是，拉米瑞茲成為大聯盟史上第2位能以「左右開弓」身分完成3次「30轟30盜」的打者，同時也是史上第2位能在三壘手位置締造這項成就的球員，與昔日大都會重砲強森（Howard Johnson）齊名。

目前大聯盟史上，能夠完成至少3次「30轟30盜」的球員屈指可數，除了拉米瑞茲與強森外，索利安諾完成4次、邦茲父子檔各有5次。

守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）盛讚愛將：「拉米瑞茲的穩定火力與全能身手，不僅帶動守護者衝擊外卡席位，更讓他在棒壇歷史上佔據一席之地。每天看他比賽真的太酷了，有時候我們太習慣，反而忘記他做的事有多不凡。單單30轟30盜就已經很特別了，更何況是連續兩年30轟40盜。在球隊整體火力不算突出的賽季，他依舊能保持高檔水準，我對他感到無比開心。」

拉米瑞茲則表示：「能被拿來和這些傳奇球員比較，我感到非常驕傲與滿足。他們都是史上最偉大的球員之一。我感謝上帝讓我保持健康，這才讓我能站在這裡。我知道未來還會有更多球員能持續達成這樣的成就。」

在7月初一度落後多達15.5場的守護者，挾著近期這波10連勝高潮，加上底特律老虎的頹勢，在美聯中區追到僅有1場勝差，保有挑戰分區冠軍的機會。倘若他們最終逆轉登頂，將締造大聯盟史上最大勝差逆轉紀錄。

現有紀錄是1914年波士頓勇士在落後15場下逆轉奪冠，分區制時代則是1978年紐約洋基落後14場仍拿下分區冠軍。如今，守護者正一步步逼近書寫新頁。

強森 教練 底特律

相關新聞

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第7次的大聯盟先發，是生涯首次對上道奇隊，對MVP三連星都送出三振，其中兩度三振大谷翔平，3局6...

MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王

即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏...

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人...

MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊...

MLB／485呎遠！「神鱒」楚奧特400轟總算出爐 史上第59人

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）締造生涯里程碑！在客場對戰洛磯的比賽中，他於8局上轟出陽春全壘打，不僅幫助球隊以3比0奪勝，更成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 這支全壘打

MLB／大谷翔平下次登板24日 日媒推估扛季後賽首戰機會大

美國職棒道奇隊確定取得季後賽門票，隨著總教練羅伯茲（Dave Roberts）公布大谷翔平下次登板日在美國時間23日（台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。