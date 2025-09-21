MLB／預約名人堂一席之地！洋基史丹頓史上第五快達標450轟

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「怪力男」史丹頓。 路透社
洋基今在客場作戰金鶯，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在首局轟出一記3分砲，達成他450轟的壯舉，終場球隊以6：1的比分帶走比賽勝利。賽後，洋基主帥布恩（Aaron Boone）也盛讚：「他仍在延續名人堂級別的職業生涯。」

本場比賽擔任指定打擊的史丹頓，在首局就開轟，雖金鶯投手菅野智之投出一顆外角偏低壞球，但他依舊用他恐怖的力量將球扛出大牆外，這轟帶有3分打點，幫助球隊在第1局就取得3分領先，洋基打線也於後段的局數再度添分，終場便以5分差收下勝利。這位重砲手在賽後受訪時表示：「這是一個不錯的整數。」

隨後，史丹頓強調：「最重要的是，這記全壘打幫助我們贏得了勝利。」對於子弟兵的好表現，教頭布恩也不吝嗇地給予史丹頓稱讚，「這傢伙太危險了，就像一頭獨角獸。他擊球的方式和力度太獨特了。對他和我們這些隊友來說，這真是太棒了。」

這記第450號全壘打是在史丹頓職業生涯第1719場比賽中所達成。綜觀整個大聯盟歷史，只有「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、和基勒布魯（Harmon Killebrew）比他更快完成這項紀錄。

能夠與上述棒球界傳奇齊名，對於史丹頓而言，不僅是一項殊榮，更是讓他被納入棒球名人堂的討論中。當被問到是否有信心入住「古柏鎮」時，史丹頓則回應：「聽到這個消息真是太好了，名人堂這件事留給你們去討論吧。我只是每天來這裡盡我所能地打球。」

