MLB／選球能力大進化！大谷翔平劍指道奇隊史50年新紀錄

道奇日籍巨星大谷翔平連兩天面對巨人開轟，本季累積53發全壘打，距離上季創下的個人單季紀錄僅差1支，有機會創新高；不僅如此，大谷翔平在保送數據上也有望打破道奇隊史近50年來的紀錄。

加上今天獲得2次保送，大谷本季已經累積107次保送，超越他在2021年天使時期所締造的96次生涯最高紀錄，排名大聯盟第3多，落後賈吉（Aaron Judge）的116次與索托（Juan Soto）的121次。

至於道奇搬到洛杉磯之後單季最多保送紀錄為1975年由溫恩（Jim Wynn）創下的110次，如今例行賽還剩下7場，大谷翔平勢必會改寫這項紀錄。如果是把隊史布魯克林時期也算進去，單季最多保送是史丹奇（Eddie Stanky）在1945年創下的148次。

值得注意的是，大谷107次保送中，有19次為敬遠四壞，為國聯之最，其餘88次則是憑藉精準的選球眼所爭取。過去效力羅德的球評得津高宏直言，大谷今年的關鍵就在於「選球能力的進化」。能夠在面對大量壞球時保持冷靜，不追打邊邊角角的球，避免打造成滾地出局，這正是頂尖打者與一般選手的分水嶺。

大谷自己也曾強調，當沒有好球可打時，能忍住不出棒才是關鍵。今年他證明自己既有超快的揮棒速度，可以等球進來再出手，同時具備極佳的耐心，能果斷放掉壞球。得津高宏認為，具備這種能力的球員在大聯盟屈指可數，而大谷正是其中之一。

除了保送紀錄外，大谷的長打火力依舊驚人，本季已轟出53發全壘打，與費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王，僅差1轟就能追平個人和道奇隊史紀錄。

此外根據統計，大谷近3個球季已經累積150轟與98次盜壘，只要再跑出2次盜壘，他將成為史上首位能在3個賽季內完成至少「150轟、100盜」的球員。