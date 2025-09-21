MLB／水手15勝華裔強投胸肌發炎 何時重返投手丘仍未知

西雅圖水手華裔強投布萊恩胡（Bryan Woo）昨日對太空人擔綱先發，雖繳出5局無失分好投，但賽後他被診斷出胸肌發炎，至於何時能夠登板投球，仍是未知數。

昨日布萊恩胡擔任先發投手，對太空人投出5局無失分的優質先發，僅被敲出1支安打，還送出7K，不過在第5局結束返回休息區時，他告訴隊內人員身體有些不適。當他在第6局下半熱身投球的過程，球隊隨即安排另一名替補投手在牛棚熱身準備接替他的任務，隨後他與教練一同返回休息室。

水手總教練威爾森（Dan Wilson）在今日賽前表示，「核磁共振檢查顯示他的胸肌有些輕微炎症。」同時他強調：「這只是日常檢查。我們會繼續每天對他進行評估，並在接下來的24到48小時內根據他治療的反應，了解更多消息。」

此外，威爾森還補充：「他想盡快回到賽場。」但在目前傷勢還未明朗的情況下，布萊恩胡的下一輪先發時間以及何時復出投球都尚未確定。

布萊恩胡是本季水手隊倚重的重要投手戰力，他交出15勝7敗、防禦率2.94的成績單，且在186.3局中僅被擊出137支安打，以其穩定的表現，幫助水手隊坐穩美聯西區排名第一的寶座，「就他的健康狀況而言，他打出了一個不可思議的賽季。」威爾森總結道。

