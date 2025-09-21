快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

MLB／水手15勝華裔強投胸肌發炎 何時重返投手丘仍未知

聯合新聞網／ 綜合報導
水手華裔強投布萊恩胡。 美聯社
水手華裔強投布萊恩胡。 美聯社

西雅圖水手華裔強投布萊恩胡（Bryan Woo）昨日對太空人擔綱先發，雖繳出5局無失分好投，但賽後他被診斷出胸肌發炎，至於何時能夠登板投球，仍是未知數。

昨日布萊恩胡擔任先發投手，對太空人投出5局無失分的優質先發，僅被敲出1支安打，還送出7K，不過在第5局結束返回休息區時，他告訴隊內人員身體有些不適。當他在第6局下半熱身投球的過程，球隊隨即安排另一名替補投手在牛棚熱身準備接替他的任務，隨後他與教練一同返回休息室。

水手總教練威爾森（Dan Wilson）在今日賽前表示，「核磁共振檢查顯示他的胸肌有些輕微炎症。」同時他強調：「這只是日常檢查。我們會繼續每天對他進行評估，並在接下來的24到48小時內根據他治療的反應，了解更多消息。」

此外，威爾森還補充：「他想盡快回到賽場。」但在目前傷勢還未明朗的情況下，布萊恩胡的下一輪先發時間以及何時復出投球都尚未確定。

布萊恩胡是本季水手隊倚重的重要投手戰力，他交出15勝7敗、防禦率2.94的成績單，且在186.3局中僅被擊出137支安打，以其穩定的表現，幫助水手隊坐穩美聯西區排名第一的寶座，「就他的健康狀況而言，他打出了一個不可思議的賽季。」威爾森總結道。

水手 太空人 布萊恩胡

相關新聞

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第7次的大聯盟先發，是生涯首次對上道奇隊，對MVP三連星都送出三振，其中兩度三振大谷翔平，3局6...

MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王

即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏...

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人...

MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊...

MLB／485呎遠！「神鱒」楚奧特400轟總算出爐 史上第59人

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）締造生涯里程碑！在客場對戰洛磯的比賽中，他於8局上轟出陽春全壘打，不僅幫助球隊以3比0奪勝，更成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 這支全壘打

MLB／大谷翔平下次登板24日 日媒推估扛季後賽首戰機會大

美國職棒道奇隊確定取得季後賽門票，隨著總教練羅伯茲（Dave Roberts）公布大谷翔平下次登板日在美國時間23日（台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。