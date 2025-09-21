快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

MLB／守護者季末強勢拉尾盤豪取10連勝 老虎王座岌岌可危

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者投手艾倫。 路透社
守護者投手艾倫。 路透社

近況火熱的守護者隊，本場比賽對雙城派出艾倫（Logan Allen）先發，在他繳出8局無失分的完美表現下，終場以8：0再度零封雙城，斬獲10連勝的他們，距離美聯中區龍頭老虎僅剩1場勝差。

艾倫本場比賽一共投了8局，僅被敲出零星的4支安打且1分未掉，還外帶7次三振，後續上來的投手肯特（Zak Kent）也交出2K、無安打的好表現順利關門，在這兩名投手的聯合封鎖下，幫助守護者終場以8比0擊敗雙城。賽後，發揮優異的艾倫說道：「我必須盡我所能幫助球隊贏得比賽，並努力晉級季後賽。無論他們要求我做什麼，我都必須做好該做的事情。」

本場比賽守護者僅使用兩名投手，且皆展現強大的壓制力，讓前幾場比賽過於操勞的牛棚得以休整。反觀雙城今日派出的先發投手奧伯（Bailey Ober），他投5局被敲8安、責失6分，為本場比賽落敗的主因。

前一場比賽守護者同樣以6：0完封對手，今日總教練沃特（Stephen Vogt）在賽後接受採訪時則總結道：「投手塞柯尼和艾倫對於近兩場比賽的勝利都功不可沒，他們先發時交出的好表現，讓牛棚的球員基本上休息了一天。」

近期笑納10連勝的守護者，目前戰績為84勝71敗，而他們將於台灣時間週三與老虎展開系列戰，若能延續其火熱的近況，將有望「超車」老虎奪下美聯中區的龍頭寶座。

雙城 守護者

相關新聞

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第7次的大聯盟先發，是生涯首次對上道奇隊，對MVP三連星都送出三振，其中兩度三振大谷翔平，3局6...

MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王

即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏...

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人...

MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊...

MLB／485呎遠！「神鱒」楚奧特400轟總算出爐 史上第59人

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）締造生涯里程碑！在客場對戰洛磯的比賽中，他於8局上轟出陽春全壘打，不僅幫助球隊以3比0奪勝，更成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 這支全壘打

MLB／大谷翔平下次登板24日 日媒推估扛季後賽首戰機會大

美國職棒道奇隊確定取得季後賽門票，隨著總教練羅伯茲（Dave Roberts）公布大谷翔平下次登板日在美國時間23日（台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。