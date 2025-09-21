MLB／守護者季末強勢拉尾盤豪取10連勝 老虎王座岌岌可危

近況火熱的守護者隊，本場比賽對雙城派出艾倫（Logan Allen）先發，在他繳出8局無失分的完美表現下，終場以8：0再度零封雙城，斬獲10連勝的他們，距離美聯中區龍頭老虎僅剩1場勝差。

艾倫本場比賽一共投了8局，僅被敲出零星的4支安打且1分未掉，還外帶7次三振，後續上來的投手肯特（Zak Kent）也交出2K、無安打的好表現順利關門，在這兩名投手的聯合封鎖下，幫助守護者終場以8比0擊敗雙城。賽後，發揮優異的艾倫說道：「我必須盡我所能幫助球隊贏得比賽，並努力晉級季後賽。無論他們要求我做什麼，我都必須做好該做的事情。」

Logan Allen goes 8 scoreless as the @CleGuardians sweep the DH with a pair of shutouts. They've won 10 in a row overall! pic.twitter.com/2Jte6YC38S — MLB (@MLB) 2025年9月21日

本場比賽守護者僅使用兩名投手，且皆展現強大的壓制力，讓前幾場比賽過於操勞的牛棚得以休整。反觀雙城今日派出的先發投手奧伯（Bailey Ober），他投5局被敲8安、責失6分，為本場比賽落敗的主因。

前一場比賽守護者同樣以6：0完封對手，今日總教練沃特（Stephen Vogt）在賽後接受採訪時則總結道：「投手塞柯尼和艾倫對於近兩場比賽的勝利都功不可沒，他們先發時交出的好表現，讓牛棚的球員基本上休息了一天。」

近期笑納10連勝的守護者，目前戰績為84勝71敗，而他們將於台灣時間週三與老虎展開系列戰，若能延續其火熱的近況，將有望「超車」老虎奪下美聯中區的龍頭寶座。