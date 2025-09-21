快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

美國大聯盟響尾蛇隊台灣日 華航總經理陳漢銘攜手張泰山擔任開球嘉賓

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
亞利桑納響尾蛇隊台灣日在鳳凰城大通球場 (Chase Field) 盛大登場，中華航空總經理陳漢銘擔任開球嘉賓，鳳凰城市長 Kate Gallego 也到場參與盛會。圖／華航提供
亞利桑納響尾蛇隊台灣日在鳳凰城大通球場 (Chase Field) 盛大登場，中華航空總經理陳漢銘擔任開球嘉賓，鳳凰城市長 Kate Gallego 也到場參與盛會。圖／華航提供

2025美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑那響尾蛇隊台灣日，於美西時間9月20日在鳳凰城大通球場 （Chase Field）盛大登場，中華航空總經理陳漢銘與台灣棒球名將張泰山共同擔任開球嘉賓，為這場由響尾蛇隊對戰費城人隊的賽事揭開序幕，鳳凰城市長Kate Gallego也到場參與盛會。

華航總經理陳漢銘表示，非常榮幸受邀擔任響尾蛇隊台灣日的開球嘉賓，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，華航將於12月3日開航台北-鳳凰城航線，將滿足台灣與美國西南地區商務與旅遊需求，旅客也可以善用台北桃園轉機樞紐優勢，順暢銜接華航廣布的東南亞、東北亞航網，提供往返美國與亞洲市場的旅客及貨運業者一站式的服務，讓鳳凰城成為通往亞洲的理想門戶。

中華航空指出，華航與響尾蛇隊頗有淵源，華航支持的旅美棒球好手林昱珉，正是效力於響尾蛇體系的球隊。美國職棒大聯盟的「台灣日」源於慶祝台灣文化、凝聚僑民社群而設立的主題賽事，囊括文化多元、認同、驕傲與推廣等多重意義，當日現場吸引眾多台僑、台商及當地民眾齊聚一堂。

華航說明，台北-鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城CI-36於下午16時30分自桃園機場出發，當地時間下午13時35分抵達；回程鳳凰城飛往台北CI-35於下午16時起飛，台灣時間隔天晚上22時20分抵達桃園機場，往返航班皆提供一站抵達、來回直飛不中停的服務。

中華航空總經理陳漢銘與台灣棒球名將張泰山，為亞利桑納響尾蛇隊台灣日擔任開球嘉賓。圖／華航提供
中華航空總經理陳漢銘與台灣棒球名將張泰山，為亞利桑納響尾蛇隊台灣日擔任開球嘉賓。圖／華航提供
中華航空總經理陳漢銘 (中) 手持專屬球衣，與響尾蛇隊總裁兼執行長Derrick Hall (右二) 以及總裁特助Luis Gonzalez (左二)合影留念。 圖／華航提供
中華航空總經理陳漢銘 (中) 手持專屬球衣，與響尾蛇隊總裁兼執行長Derrick Hall (右二) 以及總裁特助Luis Gonzalez (左二)合影留念。 圖／華航提供

棒球 美國職棒

延伸閱讀

MLB／張泰山連兩天大聯盟開球 兒子是響尾蛇迷最愛「卡仔」

華航直飛鳳凰城即將啟程 打造沉浸體驗抽機票大獎

MLB／張泰山為雙城開球 被介紹「來自台灣的傳奇球星」

棒球／張泰山因生髮飛美差點卡關 被海關說「照片與本人不符」

相關新聞

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第7次的大聯盟先發，是生涯首次對上道奇隊，對MVP三連星都送出三振，其中兩度三振大谷翔平，3局6...

MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王

即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏...

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人...

MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊...

MLB／485呎遠！「神鱒」楚奧特400轟總算出爐 史上第59人

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）締造生涯里程碑！在客場對戰洛磯的比賽中，他於8局上轟出陽春全壘打，不僅幫助球隊以3比0奪勝，更成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 這支全壘打

MLB／大谷翔平下次登板24日 日媒推估扛季後賽首戰機會大

美國職棒道奇隊確定取得季後賽門票，隨著總教練羅伯茲（Dave Roberts）公布大谷翔平下次登板日在美國時間23日（台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。