美國大聯盟響尾蛇隊台灣日 華航總經理陳漢銘攜手張泰山擔任開球嘉賓

2025美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑那響尾蛇隊台灣日，於美西時間9月20日在鳳凰城大通球場 （Chase Field）盛大登場，中華航空總經理陳漢銘與台灣棒球名將張泰山共同擔任開球嘉賓，為這場由響尾蛇隊對戰費城人隊的賽事揭開序幕，鳳凰城市長Kate Gallego也到場參與盛會。

華航總經理陳漢銘表示，非常榮幸受邀擔任響尾蛇隊台灣日的開球嘉賓，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，華航將於12月3日開航台北-鳳凰城航線，將滿足台灣與美國西南地區商務與旅遊需求，旅客也可以善用台北桃園轉機樞紐優勢，順暢銜接華航廣布的東南亞、東北亞航網，提供往返美國與亞洲市場的旅客及貨運業者一站式的服務，讓鳳凰城成為通往亞洲的理想門戶。

中華航空指出，華航與響尾蛇隊頗有淵源，華航支持的旅美棒球好手林昱珉，正是效力於響尾蛇體系的球隊。美國職棒大聯盟的「台灣日」源於慶祝台灣文化、凝聚僑民社群而設立的主題賽事，囊括文化多元、認同、驕傲與推廣等多重意義，當日現場吸引眾多台僑、台商及當地民眾齊聚一堂。