MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第7次的大聯盟先發，是生涯首次對上道奇隊，對MVP三連星都送出三振，其中兩度三振大谷翔平，3局6K失2分的成績一度為球隊維繫領先，然而道奇隊狂轟牛棚反以7：5逆轉勝，大谷翔平在6局下敲出第53轟追平國聯全壘打王。

鄧愷威開賽面對第1棒的大谷翔平就連塞2顆好球，第3顆曲球被打成界外，第4顆投到2好1壞後，用外角直球讓大谷揮棒落空，接著又用橫掃球釣到下一棒貝茲（Mookie Betts），讓他揮棒落空三振。

雖然連2K開局，但鄧愷威接著對弗里曼（Freddie Freeman）投出觸身球，又被孟西（Max Muncy）敲出兩分砲，後續四壞保送後成功製造滾地球出局。

It's SHO TIME ‼️



There goes No. 53 for Shohei Ohtani 💥 pic.twitter.com/aC0gPSIdKm — MLB (@MLB) 2025年9月21日

第2局鄧愷威投出三上三下，第3局再次面對大谷翔平雖然出現3次偏差壞球投到滿球數，但仍三振勝出，此局也三振掉弗里曼，讓三位MVP都吞K，但也因1次四壞加上2次觸身球浮現險境，好在用內野飛球製造第3個出局數避免失分。

3局投完鄧愷威已用74球，第4局就被換下場，今天僅被敲1安打但丟掉2分，送出6次三振，也出現2次四壞球、3次觸身球保送。

鄧愷威也寫下一項特殊紀錄，成為史上第一位對大谷翔平單場2K的台灣球員，過去曾三振大谷翔平的台灣投手僅有王維中，3打數1安打，2次三振分別在美國時間2019年6月5日、6月27日。

而巨人隊在1局上就從道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）手中打下4分，艾德里奇（Bryce Eldridge）的生涯首安是3分打點清壘二壘安打，後續又是滿壘時吉伯特（Drew Gilbert）保送擠回1分。

然而4局下包含康佛托（Michael Conforto）的陽春砲在內，道奇隊單局2分追平，5局下艾德曼（Tommy Edman）再轟陽春砲超前比數。

Teng Kai-Wei鄧愷威 struck out Ohtani Shohei大谷 翔平 pic.twitter.com/LAfPHJoTLy — Bobby (@welcomeMLB) 2025年9月21日

Kai-Wei Teng vs. LAD:



3.0 IP, 1 H, 2 ER, 2 BB (3 HBP), 6 K, 74 PC



Strike%: 52.7% (39 strikes)



ERA: 6.37



His command has looked a lot better as of late, but meltdowns still happen.pic.twitter.com/S9G380hj6v — Dodgers Lite (@dodgerslite) 2025年9月21日

大谷翔平在4局下曾選到保送上壘，6局下作為首名打者，一棒轟出擊球初速107.4英哩、飛行距離403呎的陽春砲擴大領先，連兩場開轟、近5戰4轟，讓他本季全壘打數推進到53轟，與史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。

道奇隊還剩7場比賽，大谷翔平今天3打數1安打、1打點，加上7局下被敬遠共有2次四壞保送，距離追平生涯單季最多54轟、連續兩季百打點都只差一步。

而葛拉斯諾5局7K、被敲6支安打失4分的成績，在大谷援護下還是拿下勝投，道奇隊4連勝後，在國聯西區封王的魔術數字降至M3。