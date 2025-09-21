快訊

MLB／485呎遠！「神鱒」楚奧特400轟總算出爐 史上第59人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「神鱒」楚奧特成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 美聯社
「神鱒」楚奧特成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 美聯社

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）締造生涯里程碑！在客場對戰洛磯的比賽中，他於8局上轟出陽春全壘打，不僅幫助球隊以3比0奪勝，更成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。

這支全壘打出現在8局上兩出局時，楚奧特面對洛磯後援右投希爾（Jaden Hill），在1好3壞情況下鎖定一顆時速97.8哩（157.4公里）的伸卡球，強勁擊球以時速114.9哩（184.9公里）飛向中左外野，預估飛行距離高達485呎（147.8公尺）。這是他本季第22轟，也是生涯第400轟，現場球迷隨即報以熱烈掌聲。

根據數據顯示，楚奧特生涯已經擊出3支至少485呎的超大號全壘打，為全大聯盟之最，而若計算480呎以上的「超暴力轟」，他的4支紀錄同樣排名第一。至於放寬到470呎以上時，則由洋基重砲「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）以10支領先楚奧特的9支。

這發里程碑全壘打來得並不容易。楚奧特早在8月7日就敲出生涯第398轟，但隨後陷入長達28場比賽的全壘打荒，直到9月12日才轟出第399支。又經過8場比賽，他終於在丹佛完成第400轟，寫下傳奇新頁。

在現役球員的全壘打排行榜中，楚奧特僅次於今天打出450轟的史丹頓；剛滿34歲的楚奧特未來將持續朝僅有28人入列的「500轟俱樂部」邁進。

後援

