MLB／道奇噩耗！主力鐵捕右手骨折報銷 季後賽能否復出仍是謎

今天在對陣巨人賽前，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布壞消息，先前因右手挫傷入傷兵名單的當家捕手史密斯（Will Smith）確定賽季報銷，例行賽剩餘場次皆無法出戰。

羅伯茲今日在接受媒體採訪時表示，史密斯再度接受核磁共振檢查，顯示他的右手出現輕微骨折，預計例行賽剩餘賽事都無法再返回球場，當被問及他是否對史密斯能夠參加季後賽感到樂觀時，羅伯茲坦言：「這還不確定，我不知道。」

作為當家頭號鐵捕的史密斯，是道奇隊尋求衛冕的重要戰力，本賽季他的打擊率為.296、上壘率為.901，敲出61分的打點，還外帶17發全壘打。在他高掛免戰牌後，根據羅伯茲表示，史密斯的空缺預計將由原本的三號捕手洛維特（Ben Rortvedt）填補。

本季原先效力光芒隊的洛維特，後被交易至道奇隊並出戰了13場賽事，繳出打擊三圍.294/.368/.353、攻擊指數0.721的不俗表現，順利擠下打擊表現不佳的24歲新星捕手魯辛（Dalton Rushing），獲得出賽機會。

洛維特在34個打數中，他共敲出10支安打、2支二壘安打。

Dodgers catcher Will Smith (right hand) is likely to miss the rest of the regular season, and his status for the start of the Postseason is "up in the air," per manager Dave Roberts. pic.twitter.com/4EK4lQOeBt — MLB (@MLB) 2025年9月20日