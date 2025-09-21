MLB／道奇噩耗！主力鐵捕右手骨折報銷 季後賽能否復出仍是謎
今天在對陣巨人賽前，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布壞消息，先前因右手挫傷入傷兵名單的當家捕手史密斯（Will Smith）確定賽季報銷，例行賽剩餘場次皆無法出戰。
羅伯茲今日在接受媒體採訪時表示，史密斯再度接受核磁共振檢查，顯示他的右手出現輕微骨折，預計例行賽剩餘賽事都無法再返回球場，當被問及他是否對史密斯能夠參加季後賽感到樂觀時，羅伯茲坦言：「這還不確定，我不知道。」
作為當家頭號鐵捕的史密斯，是道奇隊尋求衛冕的重要戰力，本賽季他的打擊率為.296、上壘率為.901，敲出61分的打點，還外帶17發全壘打。在他高掛免戰牌後，根據羅伯茲表示，史密斯的空缺預計將由原本的三號捕手洛維特（Ben Rortvedt）填補。
本季原先效力光芒隊的洛維特，後被交易至道奇隊並出戰了13場賽事，繳出打擊三圍.294/.368/.353、攻擊指數0.721的不俗表現，順利擠下打擊表現不佳的24歲新星捕手魯辛（Dalton Rushing），獲得出賽機會。
洛維特在34個打數中，他共敲出10支安打、2支二壘安打。
