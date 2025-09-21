MLB／張泰山連兩天大聯盟開球 兒子是響尾蛇迷最愛「卡仔」

台灣棒球傳奇球星張泰山繼昨日在明尼蘇達雙城隊「台灣日」完成首場開球後，今日轉往亞利桑那響尾蛇隊，再次登上大聯盟投手丘，成為史上第一位跨州「大聯盟開球」的台灣球員。

昨日在明尼蘇達標靶球場，場邊湧入大批僑胞與慕名而來的美國球迷，張泰山身穿「Taiwan 1號」投出一記穩健直球，全場響起熱烈掌聲，他還特地與雙城隊吉祥物T.C. Bear合影留念。

為了紀錄這場難得的雙城台灣日，雙城隊更邀請泰山親筆簽名，並將其中職傳奇數據——2100支安打、289轟、1338打點紀錄在球上，球隊將好好典藏，成為台美棒球交流的重要象徵。

今日在亞利桑那，泰山則換上響尾蛇隊台灣日特製的「8號球衣」，寓意台灣大「發」，泰山再次穩健的投出好球，也為這趟跨州巡迴留下最完美的回憶。

今年鳳凰城的「台灣傳統文化日」人氣大爆發，參與的本地台灣鄉親人數比去年增加三倍，超過1500人進場同歡，讓大聯盟球場瞬間成為充滿台灣味的熱情舞台。隨著台積電近年在鳳凰城大規模投資，當地台僑人口更翻倍成長，已接近三萬人。

為了見證這段旅程，張泰山一家人全數出動，不少球迷甚至開了四、五個小時的車程專程趕來，還有粉絲從台灣直接飛來支持，看到幾位學生穿著球衣在場外等待，加上現場出現不少專程而來的朋友，張泰山臨時決定留下來為球迷拍照、簽名，展現親和力。

在這次巡迴開球旅程中，兒子張可洛一路陪伴，他笑著問爸爸「會不會緊張？」，結果反倒是張可洛比爸爸還緊張，張可洛是響尾蛇隊的忠實球迷，最期待看到球隊本季的三壘安打王「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）；卡洛爾今天在首局的安打敲回第1分，響尾蛇隊也以4：3擊敗費城人隊。

「能在響尾蛇台灣傳統文化日開球，對我和家人來說是一輩子的榮耀。」張泰山說：「我也希望透過這趟跨州巡迴，讓更多美國朋友認識台灣棒球的熱情與精神。」