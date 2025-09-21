聽新聞
MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王
即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王，距離生涯最多轟紀錄也只差1轟。
道奇隊今天與巨人隊交手，台灣投手鄧愷威先發3局投出6次三振，面對道奇MVP三連星貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都投出三振，對決大谷翔平的2個打席更全數三振。
鄧愷威雖然首局挨了孟西（Max Muncy）的兩分砲，但退場時巨人隊仍是4：2領先，道奇隊在4局下攻下2分追平，5局下艾德曼（Tommy Edman）陽春砲超前。
大谷翔平在4局下曾選到保送上壘，6局下作為首名打者，一棒轟出擊球初速107.4英哩、飛行距離403呎的陽春砲，讓道奇隊擴大分差為6：4。
這是大谷翔平近5場敲出的第4轟，快速量產讓他追上費城人砲手史瓦柏回到全壘打王競爭行列，而單季也累積99分打點，道奇隊還剩7場比賽，有望達成連2季百打點。
