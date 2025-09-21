快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏並列國聯全壘打王，距離生涯最多轟紀錄也只差1轟。 美聯社
大谷翔平連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏並列國聯全壘打王，距離生涯最多轟紀錄也只差1轟。 美聯社

即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王，距離生涯最多轟紀錄也只差1轟。

道奇隊今天與巨人隊交手，台灣投手鄧愷威先發3局投出6次三振，面對道奇MVP三連星貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都投出三振，對決大谷翔平的2個打席更全數三振。

鄧愷威雖然首局挨了孟西（Max Muncy）的兩分砲，但退場時巨人隊仍是4：2領先，道奇隊在4局下攻下2分追平，5局下艾德曼（Tommy Edman）陽春砲超前。

大谷翔平在4局下曾選到保送上壘，6局下作為首名打者，一棒轟出擊球初速107.4英哩、飛行距離403呎的陽春砲，讓道奇隊擴大分差為6：4。

這是大谷翔平近5場敲出的第4轟，快速量產讓他追上費城人砲手史瓦柏回到全壘打王競爭行列，而單季也累積99分打點，道奇隊還剩7場比賽，有望達成連2季百打點。

道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

MLB／大谷翔平下次登板24日 日媒推估扛季後賽首戰機會大

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

相關新聞

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第7次的大聯盟先發，是生涯首次對上道奇隊，對MVP三連星都送出三振，其中兩度三振大谷翔平，3局6...

MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王

即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏...

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人...

MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊...

MLB／485呎遠！「神鱒」楚奧特400轟總算出爐 史上第59人

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）締造生涯里程碑！在客場對戰洛磯的比賽中，他於8局上轟出陽春全壘打，不僅幫助球隊以3比0奪勝，更成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 這支全壘打

MLB／道奇噩耗！主力鐵捕右手骨折報銷 季後賽能否復出仍是謎

今天在對陣巨人賽前，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布壞消息，先前因右手挫傷入傷兵名單的當家捕手史密斯（Will Smith）確定賽季報銷，例行賽剩餘場次皆無法出戰。 羅伯茲今日在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。