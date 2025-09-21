聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊史最多轟紀錄，更有望挑戰單季60轟，水手也以6：4擊敗太空人隊，美聯西區仍居榜首，領先兩場勝差。
小葛瑞菲生涯曾在1997、1998年達成單季56轟，羅利在17日追平後，今天3局上從太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）手中敲出一發右中外野陽春砲，回到休息區後舉起象徵全壘打的慶祝道具「三叉戟」露出笑容。
這是羅利本季打破的第三將紀錄，先前已經刷新「捕手」和「左右開弓打者」單季最多全壘打，再3轟就能進入前面僅6人辦到的「60轟俱樂部」，5轟可追平2022年賈吉（Aaron Judge）的美聯最多轟紀錄，不過水手本季僅剩7場比賽。
美職單季60轟紀錄
1927年，貝比魯斯（Babe Ruth）：60轟
1961年，馬里斯（Roger Maris）：61轟
1998年，麥奎爾（Mark McGwire）：70轟
1998年，索沙（Sammy Sosa）：66轟
1999年，麥奎爾（Mark McGwire）：65轟
1999年，索沙（Sammy Sosa）：63轟
2001年，索沙（Sammy Sosa）：64轟
2001年，邦茲（Barry Bonds）：73轟
2022年，賈吉（Aaron Judge）：62轟
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言