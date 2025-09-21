快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水手隊重砲捕手羅利轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲隊史最多轟紀錄。 路透社
水手隊重砲捕手羅利轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲隊史最多轟紀錄。 路透社

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊史最多轟紀錄，更有望挑戰單季60轟，水手也以6：4擊敗太空人隊，美聯西區仍居榜首，領先兩場勝差。

小葛瑞菲生涯曾在1997、1998年達成單季56轟，羅利在17日追平後，今天3局上從太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）手中敲出一發右中外野陽春砲，回到休息區後舉起象徵全壘打的慶祝道具「三叉戟」露出笑容。

這是羅利本季打破的第三將紀錄，先前已經刷新「捕手」和「左右開弓打者」單季最多全壘打，再3轟就能進入前面僅6人辦到的「60轟俱樂部」，5轟可追平2022年賈吉（Aaron Judge）的美聯最多轟紀錄，不過水手本季僅剩7場比賽。

水手隊重砲捕手羅利有望挑戰單季60轟。 路透社
水手隊重砲捕手羅利有望挑戰單季60轟。 路透社

美職單季60轟紀錄

1927年，貝比魯斯（Babe Ruth）：60轟

1961年，馬里斯（Roger Maris）：61轟

1998年，麥奎爾（Mark McGwire）：70轟

1998年，索沙（Sammy Sosa）：66轟

1999年，麥奎爾（Mark McGwire）：65轟

1999年，索沙（Sammy Sosa）：63轟

2001年，索沙（Sammy Sosa）：64轟

2001年，邦茲（Barry Bonds）：73轟

2022年，賈吉（Aaron Judge）：62轟

水手

延伸閱讀

MLB／破曼托左右開弓最多轟紀錄 水手羅利：名字不該擺在一塊

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

MLB／水手重砲羅利連創全壘打紀錄 還差3轟超越小葛瑞菲

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

相關新聞

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

巨人隊台灣投手鄧愷威本季第7次的大聯盟先發，是生涯首次對上道奇隊，對MVP三連星都送出三振，其中兩度三振大谷翔平，3局6...

MLB／被鄧愷威2K後…大谷翔平敲第53轟 並列國聯全壘打王

即使面對鄧愷威吞下2K，大谷翔平沒有停止開轟腳步，6局下炸出一發陽春砲、連兩場開轟，本季全壘打數推進到53轟，追平史瓦柏...

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人...

MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊...

MLB／485呎遠！「神鱒」楚奧特400轟總算出爐 史上第59人

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）締造生涯里程碑！在客場對戰洛磯的比賽中，他於8局上轟出陽春全壘打，不僅幫助球隊以3比0奪勝，更成為大聯盟史上第59位達成400轟的球員。 這支全壘打

MLB／道奇噩耗！主力鐵捕右手骨折報銷 季後賽能否復出仍是謎

今天在對陣巨人賽前，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布壞消息，先前因右手挫傷入傷兵名單的當家捕手史密斯（Will Smith）確定賽季報銷，例行賽剩餘場次皆無法出戰。 羅伯茲今日在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。