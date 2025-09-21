MLB／羅利第57轟改寫水手隊史 挑戰60轟俱樂部第7人

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天轟出本季第57發全壘打，打破小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）隊史最多轟紀錄，更有望挑戰單季60轟，水手也以6：4擊敗太空人隊，美聯西區仍居榜首，領先兩場勝差。

小葛瑞菲生涯曾在1997、1998年達成單季56轟，羅利在17日追平後，今天3局上從太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）手中敲出一發右中外野陽春砲，回到休息區後舉起象徵全壘打的慶祝道具「三叉戟」露出笑容。

His 57th home run of the season puts him in front of Ken Griffey Jr. for the Mariners single-season home run record 😮 pic.twitter.com/wTeBXJWMyw — MLB (@MLB) 2025年9月20日

這是羅利本季打破的第三將紀錄，先前已經刷新「捕手」和「左右開弓打者」單季最多全壘打，再3轟就能進入前面僅6人辦到的「60轟俱樂部」，5轟可追平2022年賈吉（Aaron Judge）的美聯最多轟紀錄，不過水手本季僅剩7場比賽。

水手隊重砲捕手羅利有望挑戰單季60轟。 路透社

美職單季60轟紀錄

1927年，貝比魯斯（Babe Ruth）：60轟 1961年，馬里斯（Roger Maris）：61轟 1998年，麥奎爾（Mark McGwire）：70轟 1998年，索沙（Sammy Sosa）：66轟 1999年，麥奎爾（Mark McGwire）：65轟 1999年，索沙（Sammy Sosa）：63轟 2001年，索沙（Sammy Sosa）：64轟 2001年，邦茲（Barry Bonds）：73轟 2022年，賈吉（Aaron Judge）：62轟